Dedićeva simultanka nije bila dovoljna: Mladi Vatreni nakon drame ispali s Eura

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina koju vodi Marijan Budimir, oprostila se od Europskog prvenstva, iako je u nevjerojatnoj utakmici protiv Španjolske slavila s 3:2. Mladi Vatreni odigrali su dramatičan susret, a prvo ime dvoboja bio je Jakov Dedić, koji je postigao sva tri pogotka za Hrvatsku.

Za polufinale nedostajao jedan pogodak

Unatoč velikoj pobjedi, Hrvatska nije izborila plasman u polufinale. Za prolazak joj je nedostajao još jedan pogodak, budući da je u drugom susretu skupine Belgija svladala Estoniju s 1:0.

Time se stvorio trokut od tri reprezentacije sa šest bodova, a Belgija je zbog bolje gol-razlike prošla dalje.