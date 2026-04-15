HSLS u Splitu organizira okrugli stol o budućnosti gospodarenja otpadom u Dalmaciji

U organizaciji HSLS-a Split, u četvrtak, 16. travnja 2026. godine, u Hotelu Park Split održat će se okrugli stol pod nazivom "Budućnost gospodarenja otpadom u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji – izazovi i rješenja".

Riječ je o raspravi posvećenoj jednoj od najvažnijih komunalnih i okolišnih tema za Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i šire područje Dalmacije, a na skupu će sudjelovati predstavnici lokalne i regionalne samouprave, komunalnih tvrtki, stručnjaci za gospodarenje otpadom te predstavnici ekoloških udruga.

Među sudionicima su Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita, Aleksandra Anić Vučinić, predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom, Ivan Vukorepa, direktor Regionalnog centra čistog okoliša Lećevica, Robert Podrug, direktor Regionalnog centra Bikarac, Vlado Pehar, direktor Čistoće Split, Toni Grbavac-Garac, načelnik Općine Proložac, Lada Terzić, potpredsjednica HSLS-a, Dražen Pejković, arhitekt i urbanist, te Josip Pavlović, predsjednik ekološke udruge Ekologija grada.

Organizatori ističu kako će fokus rasprave biti na aktualnim izazovima i mogućim rješenjima u sustavu gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.