Dijelovi Solina, Neorića, Podstrane i Dugopolja ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će dio potrošača na području Neorića, Solina, Podstrane i Dugopolja privremeno ostati bez opskrbe električnom energijom. Riječ je o unaprijed najavljenim zahvatima na 10 kV i niskonaponskoj mreži, kao i o zamjeni mjernih uređaja na pojedinim adresama.

Neorić: Radovi na 10 kV mreži

U Neoriću su za sutra planirani radovi na 10 kV mreži. Prekid opskrbe električnom energijom očekuje se u razdoblju od 9 do 13 sati.

Solin: Zamjena mjernih uređaja na više adresa

U Solinu će se sutra obavljati zamjena mjernih uređaja u vremenu od 8.30 do 12 sati. Radovi će obuhvatiti adrese Domovinskog rata 7, 7A i 11, Dioklecijanova 28A i 28B te Petra Krešimira IV 35.

Podstrana: Radovi na niskonaponskoj mreži

U Podstrani su za sutra najavljeni radovi na niskonaponskoj mreži u Ulici kneza Mislava, i to na kućnim brojevima od 36 do 95. Očekivano trajanje radova je od 8.30 do 12 sati.

Dugopolje: Više ulica obuhvaćeno radovima

U Dugopolju su sutra planirani radovi na niskonaponskoj mreži u vremenu od 9 do 14 sati. Bez struje bi u tom razdoblju mogli biti potrošači u Domobranskoj ulici od broja 9 do 24, Senjskoj od 12 do 61, Ulici Domovinskog rata od 21 do 32, Ulici kraljice Jelene od 3 do 9 te u Ulici sv. Mihovila od 17 do 22.

Budući da je riječ o planiranim radovima, građanima se preporučuje da unaprijed prilagode svoje obveze kako bi izbjegli eventualne poteškoće zbog privremenog nestanka električne energije.