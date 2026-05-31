Hajduk se oprostio od Kalika, pogledajte kakav video su objavili

Australski veznjak odigrao je ukupno 129 službenih utakmica za Hajduk
Antony Kalik

Hajduk se emotivnim videom oprostio od Anthonyja Kalika, koji napušta Poljud i zaključuje svoje poglavlje u bijelom dresu.

Australski veznjak odigrao je ukupno 129 službenih utakmica za Hajduk, postigao osam pogodaka i upisao sedam asistencija. U klubu je prvi put bio od 2016. do 2020. godine, a na Poljud se vratio 2022. nakon epizode u Gorici.

Uz video s njegovim najboljim potezima, Hajduk mu je uputio i kratku poruku zahvale.

– Anthony, hvala ti na svemu. Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere – poručili su iz kluba.

 

 
 
 
 
 
Kalik odlazi nakon sezone u kojoj je upisao 23 nastupa, uglavnom ulazeći s klupe za pričuve. Postigao je dva pogotka, no dolaskom novog trenera Gonzala Garcije ispao je iz planova za budućnost momčadi.

Tijekom godina provedenih u Hajduku njegova se uloga mijenjala od standardnog prvotimca do igrača rotacije, a karijeru na Poljudu završava bez osvojenog trofeja.

Prema podacima Transfermarkta, tržišna vrijednost 28-godišnjeg veznjaka procjenjuje se na 500 tisuća eura.

