Hajduk se oprostio od Kalika, pogledajte kakav video su objavili

Hajduk se emotivnim videom oprostio od Anthonyja Kalika, koji napušta Poljud i zaključuje svoje poglavlje u bijelom dresu.

Australski veznjak odigrao je ukupno 129 službenih utakmica za Hajduk, postigao osam pogodaka i upisao sedam asistencija. U klubu je prvi put bio od 2016. do 2020. godine, a na Poljud se vratio 2022. nakon epizode u Gorici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz video s njegovim najboljim potezima, Hajduk mu je uputio i kratku poruku zahvale.

– Anthony, hvala ti na svemu. Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere – poručili su iz kluba.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

Kalik odlazi nakon sezone u kojoj je upisao 23 nastupa, uglavnom ulazeći s klupe za pričuve. Postigao je dva pogotka, no dolaskom novog trenera Gonzala Garcije ispao je iz planova za budućnost momčadi.

Tijekom godina provedenih u Hajduku njegova se uloga mijenjala od standardnog prvotimca do igrača rotacije, a karijeru na Poljudu završava bez osvojenog trofeja.

Prema podacima Transfermarkta, tržišna vrijednost 28-godišnjeg veznjaka procjenjuje se na 500 tisuća eura.