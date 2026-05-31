Prizor u centru Splita uznemirava građane danima: "Dok nekog ne ozlijedi..."

Redakciji Dalmacije Danas se javio zabrinuti čitatelj koji upozorava na potencijalnu opasnost u samom središtu Splita. Kako navodi, na adresi Priora Petra 11 već dulje vrijeme visi oštećena škura koja prijeti padom na prolaznike.

Prema riječima čitatelja, problem traje već neko vrijeme, no unatoč tome nitko nije reagirao niti uklonio opasnost.

– U Priora Petra 11 u centru grada visi škura već duže vrijeme. Nitko ne reagira dok ne padne i ne ozlijedi nekoga – upozorio je čitatelj uz fotografije koje je dostavio redakciji.

S obzirom na to da je riječ o frekventnoj gradskoj lokaciji kojom svakodnevno prolazi velik broj građana i turista, postavlja se pitanje jesu li nadležne službe upoznate sa stanjem na objektu te hoće li se problem riješiti prije nego što dođe do neželjenih posljedica.

Fotografije pokazuju kako se škura nalazi u nestabilnom položaju, zbog čega građani strahuju da bi jači udar vjetra ili dodatno propadanje konstrukcije mogli dovesti do njezina pada.