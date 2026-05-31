VIDEO Hrvat ušutkao Beograd i osvojio pojas! Srbin prekinuo zvižduke i izjavom iznenadio tisuće ljudi...

Glavna borba FNC priredbe u Beogradu pripala je Đaniju Barbiru i Aleksandru Iliću. Jedan od najperspektivnijih hrvatskih boraca i prekaljeni srpski "Joker" ušli su u oktogon Štark Arene kako bi se borili za pojas prvaka srednje kategorije, ali i kako bi poravnali račune te razriješili sve osobne sukobe koji su se nakupili tijekom posljednjih pet godina. Na kraju sjajnog meča, punog preokreta i dobrih izmjena između dvojice boraca, Hrvat je u Beogradu pobijedio Srbina uz predaju Ilića nakon što ga je Barbir na to natjerao polugom na ruci, pišu Sportske novosti.

Tako se pojas FNC-ova prvaka vratio u Hrvatsku, a nakon poraza Ilić je pokazao da je gospodin.

"Ljudi, hvala vam na ovolikoj podršci i na ovom događaju, dao sam sve od sebe, nije bilo dovoljno. Znam da ste ga izviždali, ali zaslužio je pobijediti, hvala vam, ljudi. Dopustite Barbiru dvije-tri minute, ja mu čestitam na pobjedi", rekao je Srbin.

Nakon njega mikrofon u ruke je primio i Barbir, koji je također zahvalio 'neprijateljskoj' publici.

"Hvala vam! Hvala cijeloj publici, hvala Beogradu, koliko god sada zviždali, svi ste me dočekali, svi ste mi poželjeli sreću. Oproštene su vam uvrede, hvala Ilketu, meč je bio zabavan, može imati revanš od mene kad god želi. Mi borci imamo veliki ego, moramo ostati u igri. Nema zle krvi, ovo je samo sport. Želio bih zahvaliti svojim roditeljima na svemu, danas je teško pronaći prave prijatelje, imam ih, hvala svima. Moji treneri su moji prijatelji i stalno čujem podcjenjivanja o nama. Samo nas pratite i vidjet ćete sve. Samo želim sjesti s ljudima iz dvorane, pa ćemo vidjeti što će biti dalje", zaključio je Barbir, prenose Sportske novosti.