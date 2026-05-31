Barbir utišao Beograd i obranio pojas, Stošić brutalno nokautirao Hardyja

Borilačka organizacija FNC ponovno je priredila spektakl pred punom beogradskom Arenom. Na FNC-u 31 održano je čak 11 borbi, uključujući dva meča za naslov prvaka, a večer su obilježili trijumf hrvatskog prvaka Đanija Barbira te impresivan nokaut Darka Stošića protiv bivšeg UFC-ovca Grega Hardyja.

U glavnoj borbi večeri Barbir je obranio naslov prvaka srednje kategorije svladavši Aleksandra "Jokera" Ilića polugom na ruci već u prvoj rundi. Dugo očekivani okršaj završio je ekspresno nakon dramatične parterne razmjene u kojoj su oba borca imala svoje prilike. Hrvatski borac uspio je zaključati polugu i prisiliti domaćeg favorita na predaju, utišavši pritom većinu publike u Areni.

Veliku pozornost privukao je i teškaški obračun Darka Stošića i Grega Hardyja. Nekadašnji UFC borac sjajno je otvorio meč te već nakon petnaestak sekundi poslao Stošića na pod. Ipak, srpski borac se oporavio, preživio težak početak i u trećoj rundi brutalnim overhandom nokautirao Hardyja za veliko slavlje domaćih navijača.

Hrvatski veteran Ivica Trušček nije uspio osvojiti pojas velter kategorije. Poljak Kamil Kraska slavio je tehničkim nokautom u drugoj rundi i zadržao naslov prvaka.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka večeri priredio je hrvatski boksač Hrvoje Sep, koji je u svom MMA debiju nokautirao iskusnog Vasu Bakočevića već u prvoj rundi i tako priredio jedno od najvećih iznenađenja priredbe.

Rezultati FNC 31:

  • Đani Barbir pobijedio Aleksandra Ilića (poluga, 1. runda)
  • Darko Stošić pobijedio Grega Hardyja (nokaut, 3. runda)
  • Kamil Kraska pobijedio Ivicu Truščeka (tehnički nokaut, 2. runda)
  • Marko Bojković pobijedio Piotra Niedzielskog (odluka sudaca)
  • Hrvoje Sep pobijedio Vasu Bakočevića (nokaut, 1. runda)
  • Tomislav Spahović pobijedio Valerija Atanasova (odluka sudaca)
  • Dorobšoh Nabotov pobijedio Michala Figlaka (odluka sudaca)
  • Stanislav Krofak pobijedio Aleksandra Jankovića (odluka sudaca)
  • Igor Cavalcanti pobijedio Mareka Jakimowicza (tehnički nokaut, 1. runda)
  • Dalibor Dragojević pobijedio Hanbulata Irisbijeva (odluka sudaca)
  • Luka Pisarić pobijedio Iaga Silvu (gušenje, 1. runda)
