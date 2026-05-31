Barbir utišao Beograd i obranio pojas, Stošić brutalno nokautirao Hardyja

Borilačka organizacija FNC ponovno je priredila spektakl pred punom beogradskom Arenom. Na FNC-u 31 održano je čak 11 borbi, uključujući dva meča za naslov prvaka, a večer su obilježili trijumf hrvatskog prvaka Đanija Barbira te impresivan nokaut Darka Stošića protiv bivšeg UFC-ovca Grega Hardyja.

U glavnoj borbi večeri Barbir je obranio naslov prvaka srednje kategorije svladavši Aleksandra "Jokera" Ilića polugom na ruci već u prvoj rundi. Dugo očekivani okršaj završio je ekspresno nakon dramatične parterne razmjene u kojoj su oba borca imala svoje prilike. Hrvatski borac uspio je zaključati polugu i prisiliti domaćeg favorita na predaju, utišavši pritom većinu publike u Areni.

Veliku pozornost privukao je i teškaški obračun Darka Stošića i Grega Hardyja. Nekadašnji UFC borac sjajno je otvorio meč te već nakon petnaestak sekundi poslao Stošića na pod. Ipak, srpski borac se oporavio, preživio težak početak i u trećoj rundi brutalnim overhandom nokautirao Hardyja za veliko slavlje domaćih navijača.

Hrvatski veteran Ivica Trušček nije uspio osvojiti pojas velter kategorije. Poljak Kamil Kraska slavio je tehničkim nokautom u drugoj rundi i zadržao naslov prvaka.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka večeri priredio je hrvatski boksač Hrvoje Sep, koji je u svom MMA debiju nokautirao iskusnog Vasu Bakočevića već u prvoj rundi i tako priredio jedno od najvećih iznenađenja priredbe.

Rezultati FNC 31:

Đani Barbir pobijedio Aleksandra Ilića (poluga, 1. runda)

Darko Stošić pobijedio Grega Hardyja (nokaut, 3. runda)

Kamil Kraska pobijedio Ivicu Truščeka (tehnički nokaut, 2. runda)

Marko Bojković pobijedio Piotra Niedzielskog (odluka sudaca)

Hrvoje Sep pobijedio Vasu Bakočevića (nokaut, 1. runda)

Tomislav Spahović pobijedio Valerija Atanasova (odluka sudaca)

Dorobšoh Nabotov pobijedio Michala Figlaka (odluka sudaca)

Stanislav Krofak pobijedio Aleksandra Jankovića (odluka sudaca)

Igor Cavalcanti pobijedio Mareka Jakimowicza (tehnički nokaut, 1. runda)

Dalibor Dragojević pobijedio Hanbulata Irisbijeva (odluka sudaca)

Luka Pisarić pobijedio Iaga Silvu (gušenje, 1. runda)