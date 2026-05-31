Šibenik se ugasio

Na stadionu Šubićevac jučer je zaključeno jedno od najtežih poglavlja u povijesti hrvatskog nogometa. HNK Šibenik odigrao je posljednju utakmicu u svom dosadašnjem obliku, izgubivši od Jadrana iz Kaštel Sućurca rezultatom 2:1, čime je simbolično završena gotovo 94 godine duga povijest kluba.

Tijekom desetljeća Šibenik je prolazio kroz različite natjecateljske razine, a posebno mjesto u klupskoj povijesti zauzimaju sezone provedene u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Među najvećim uspjesima ističe se nastup na europskoj sceni u sezoni 2009./2010., dok je nogometna škola kluba iznjedrila niz igrača koji su kasnije ostvarili zapažene karijere u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posljednjih godina klub se suočavao sa sve većim financijskim problemima. Za vrijeme vlasništva Željka Karajice nagomilala su se dugovanja, a neizvjesnost oko budućnosti kluba dodatno je produbila krizu. Nakon gubitka licence za natjecanje i neuspjelih pokušaja stabilizacije, otvoren je put prema stečaju i gašenju pravne osobe.

Posljednji nastup HNK Šibenik upisao je u četvrtom rangu natjecanja, Dalmatinskoj ligi. Tribine Šubićevca bile su ispunjene navijačima koji su se došli oprostiti od kluba i zahvaliti igračima te stručnom stožeru koji su tijekom proljetnog dijela sezone radili volonterski.

Domaćini su željeli pobjedom zaključiti ovu priču, no Jadran iz Kaštel Sućurca slavio je s 2:1. Goste je u vodstvo doveo Katić u 17. minuti, izjednačio je Baturina pred kraj prvog poluvremena, a pobjedu gostima donio je Blažević pogotkom iz kaznenog udarca u završnici susreta.

Ipak, rezultat je ostao u sjeni emocija. Funcuti su pjesmom i transparentima ispratili klub koji su pratili kroz najveće uspjehe, ali i najteže trenutke. Za mnoge Šibenčane HNK Šibenik bio je mnogo više od nogometnog kluba – simbol grada, identiteta i generacijske pripadnosti.

Već danas trebala bi započeti nova etapa. Planirano je osnivanje Građanskog nogometnog kluba Šibenik (GNK Šibenik), koji bi trebao nastaviti tradiciju šibenskog nogometa, ali iz najnižeg natjecateljskog ranga.

Pred novim klubom nalazi se zahtjevan zadatak izgradnje stabilnih temelja, povratka povjerenja navijača i pokušaja da jednog dana ponovno vrati narančaste boje na najveću pozornicu hrvatskog nogometa. Povijest HNK Šibenik završila je na Šubićevcu, ali nogometna priča grada time nije završena.