Schumacher oženio dugogodišnjeg partnera, vjenčanje pretvorili u TV spektakl

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher oženio se svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom na raskošnoj ceremoniji održanoj u francuskom Saint-Tropezu. Trodnevna proslava okupila je brojne uzvanike, a samo vjenčanje poslužilo je kao završni čin dokumentarne serije posvećene njihovoj vezi.

Ceremonija održana 30. svibnja bila je vrhunac četverodijelnog dokumentarca "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" ("Ralf i Étienne: Kažemo da"), koji je emitiran na njemačkom Skyju. Par je odlučio javnosti omogućiti uvid u svoj privatni život, a Schumacher je objasnio kako su željeli pokazati svoju svakodnevicu i razbiti određene predrasude.

Proslava je započela dan ranije zabavom za stotinjak uzvanika, organiziranom pod motom "Svi u bijelom", dok je službeni dio održan u gradskoj vijećnici.

Za veliki dan obojica su odabrala identična tamnoplava odijela. Iako je Etienne preferirao svjetliju, bež kombinaciju, Schumacher je prevagnuo praktičnim argumentom da će tamno odijelo moći nositi i nakon vjenčanja.

Dokumentarac je zabilježio i neke osobne izazove para uoči ceremonije. Posebnu pozornost privukla je odluka 36-godišnjeg Etiennea da se podvrgne estetskom zahvatu neposredno prije vjenčanja. Pred kamerama je priznao kako se nikada nije osjećao potpuno zadovoljnim svojim izgledom.

Sin bio kum

U jednom emotivnom trenutku osvrnuo se i na obitelj Schumacher, istaknuvši da ne voli bolnice te pritom aludirao na tešku nesreću koju je 2013. godine doživio Ralfov brat Michael Schumacher. Njegovo zdravstveno stanje obitelj i dalje drži podalje od javnosti.

Važnu ulogu na vjenčanju imao je i Ralfov sin David Schumacher, koji je bio kum na ceremoniji. David, 24-godišnji automobilistički vozač iz Ralfova prvog braka s Corom Brinkmann, našalio se kako se nada da je riječ o posljednjem očevom vjenčanju.

Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne svoju su vezu javno potvrdili 2024. godine, kada je bivši vozač Formule 1 prvi put otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti. Taj je potez izazvao velik odjek u svijetu automobilizma, a Schumacher je kasnije otkrio da je primio brojne poruke podrške ljudi koji su u njegovoj priči pronašli dodatnu hrabrost za vlastiti život.