Oglas privukao pažnju: Za garsonijeru od 31 kvadrat u Splitu traže više od 200 tisuća eura

Oglas za prodaju manjeg stana u splitskom kvartu Split 3 privukao je pozornost zbog cijene koja još jednom pokazuje koliko su nekretnine u najvećem dalmatinskom gradu poskupjele posljednjih godina.

Na tržištu se tako pojavio jednosoban stan površine 30,93 četvorna metra za koji vlasnik traži 205.000 eura.

Stan se nalazi na petom katu stambene zgrade s dva lifta, u neposrednoj blizini Sveučilišnog kampusa te brojnih sadržaja poput trgovina, ugostiteljskih objekata i javnog prijevoza.

Nekretnina je južno orijentirana, ima obilje prirodnog svjetla te pogled na more, što se ističe kao jedna od njezinih glavnih prednosti.

Stan se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i lođe, no buduće vlasnike očekuje i dodatno ulaganje jer je potrebna potpuna renovacija.

Prodavatelj navodi kako je nekretnina pogodna za stanovanje, ali i kao investicija za dugoročni ili turistički najam, što je čest argument na tržištu nekretnina u Splitu.

Ipak, upravo je tražena cijena od 205.000 eura za nešto manje od 31 četvornog metra ono što je privuklo najviše komentara i pozornosti potencijalnih kupaca.