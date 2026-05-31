Kvazi se vraća? Zagonetna objava kultnog splitskog kluba probudila nadu...

Nakon gotovo dvije i pol godine od smrti Željka Džeke Bilog, čovjeka koji je obilježio splitsku urbanu scenu, kultni Quasimodo ponovno je zaintrigirao javnost.

Na službenoj stranici kluba osvanula je zagonetna objava: "između betona i neba nastaje novo poglavlje…", što je odmah potaknulo nagađanja da se popularni Kvazi sprema za povratak. Ranije su iz kluba najavili obnovu prostora i "Quasimodo 3.0.", uz poruku da se prostor priprema za nastavak rada u nešto drukčijem ruhu i funkciji.

Ljubitelji ovog prostora u svakom su slučaju sretni jer bi se u kultni splitski prostor ponovno mogao vratiti život, a vrlo vjerojatno upravo ova objava to i dokazuje.

Podsjetimo, Quasimodo, među Splićanima poznatiji kao Kvazi, godinama je bio jedno od najvažnijih mjesta splitske urbane i alternativne scene, prostor u kojem su se održavali koncerti, književni programi, kvizovi, stand-up nastupi i brojna druženja generacija koje su ga doživljavale kao puno više od običnog kluba.