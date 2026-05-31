Plenković dolazi u Makarsku

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak, 1. lipnja, boravit će u Makarskoj, gdje će sudjelovati na svečanom otvorenju projekta Specijalne bolnice Biokovka 5.0.

Tom prigodom predviđeno je i obraćanje predsjednika Vlade. Uoči svečanog otvorenja, premijer Plenković posjetit će i Teniski centar Makarska povodom početka natjecanja WTA Makarska Open.

Kako javljaju iz Vlade RH, dolazak predsjednika Vlade u Makarsku vezan je uz dva važna događaja za grad — razvoj zdravstveno-turističke ponude kroz projekt Biokovka 5.0 te početak međunarodnog teniskog turnira koji i ove godine privlači pozornost sportske javnosti.