Ajme portal u Taboou održao party za pamćenje i najavio ljeto u Splitu 

Kad se spoje miris kokosa, zvuk valova i kokteli u ruci, jasno je da je ljetna sezona na pomolu. Upravo u takvoj atmosferi Ajme portal okupio je svoje partnere, suradnike i prijatelje na ekskluzivnom ljetnom druženju u Taboo Beach Clubu u četvrtak na Žnjanu.

Dašak egzotike cijeloj je priči dao Spa Ceylon, luksuzni ajurvedski beauty brend koji je bio glavni partner večeri. Njihov mirisni kutak privukao je brojne goste koji su imali priliku probati proizvode inspirirane tradicionalnim ritualima Šri Lanke.

Gosti su stigli u baby blue kombinacijama koje su se savršeno stapale s tirkiznim tonovima mora i neba. Taboo Beach Club, jedini veliki beach club smješten direktno uz plažu, te je večeri bio pun života. Uz vrhunskog DJ Launanoa posluživali su se plavi signature kokteli i lagani zalogaji. Večer ispunjena glazbom, plesom i mediteranskim ugođajem bila je savršena uvertira u mjesece pred nama.

Mirisna ajurvedska oaza i bljesak luksuza

Unutar ambijenta Taboo Beach Cluba, glavna zvijezda večeri bio je luksuzni brend Spa Ceylon. Mirisi sandalovine, kokosa, citrusnih nota i eteričnih ulja širili su se prostorom i savršeno stapali s mirisom soli u zraku. Ljubiteljice ovih nota nisu mogle zaobići saznati više o njihovim poklon setovima.

– Za ovu večer posebno smo željeli istaknuti naš Virgin Coconut Discovery Set – savršen ljetni beauty ritual za njegu kože i kose. Set ima gel za tuširanje, piling za lice i tijelo, bogatu kremu te njegujuće ulje za tijelo i kosu s djevičanskim uljem kokosa. To ulje koži pruža mekoću, hidrataciju i onaj prepoznatljiv glow nakon sunčanja. Oduševilo me što su neki gosti komentirali kako cijela linija miriše poput luksuznog beach resorta. – poručila je Marina Bobelj vlasnica Spa Ceylona.

– Spa Ceylon discovery setovi su mi idealan poklon za sve ljetne rođendane koji me očekuju. Saznala sam da većina setova dolazi po cijeni manjoj od 30 eura, što je vrhunska cijena za ovako dobar poklon. – rekla je Ilijana.

– De-Stress Discovery Set miriše kao pravi mini spa ritual kod kuće. Doslovno me teleportirao negdje na wellness vikend. – dodala je Jelena.

Slatko osvježenje i nezaobilazni kutci za fotkanje

Zabava ne bi bila potpuna bez pravog ljetnog osvježenja, a za to se pobrinula Ela's gelateria koja je ekskluzivno posluživala svoj vrhunski sladoled. Bogati okusi i savršena tekstura bili su pravo osvježenje zlatnog sata. Gosti su se stalno vraćali po još jednu kuglicu, uživajući u sladoledu između plesnih pauza, sve dok klupski ritam nije potpuno preuzeo Taboo.

– Nije me sram reći da sam probala sve okuse. Svaki je bio priča za sebe, ali onaj s pistacijom i dalje mi je favorit. – sa sladoledom u ruci rekla nam je Tea.

Za dozu ljetnog sjaja pobrinuo se Dellure sa svojim mirror kutkom koji je cijelu večer bio jedna od glavnih photo point lokacija. Večer je dodatno obilježila i popularna 360 kamera koja je u slow motionu hvatala plesne pokrete, okrete kose i trenutke s koktelima u ruci.

Cijelo vrijeme Ajme photo corner s velikim plavim srcem i lepršavim tkaninama stvarao je savršenu kulisu za fotografije. Na stalku gdje se inače serviraju kokteli, bili su kreativno izloženi proizvodi partnera čiji su proizvodi završili u legendarnoj Ajme punoj kesi. Ovaj ljetni goodie bag moći će dobiti i jedna čitateljica Ajme portala. Zato u idućim danima pozorno pratite portal i njihov službeni Instagram profil.

Što kažu gosti Ajme ljetnog partya?

Taboo je disao u ritmu te najprivlačnije plave ljetne nijanse, a najbolji dojam večeri dali su upravo gosti.

– Za svaki njihov party kažem da je najbolji ikad, ali žene su ovaj doslovno pokidale. Uvijek spoje sve savršeno fotogenično i onda još dovedu kutak sa Spa Ceylon kozmetikom kojeg je lako prepoznat po najmirisnijim kremicama i losionima. – naglasila je Dina.

– Ajme portal uvijek ima taj neki svoj posebni level organizacije i estetike. Znaš da se dolaziš zabaviti, a ne samo obić neki event. Koliko je bilo dobro govori da imam samo dvije fotke cijele večeri u mobitelu. Srećom su imali profesionalne fotografe i snimatelje. – kroz smijeh je komentirala Ana.

– Iako kalendarski još nismo u lipnju, u Splitu ljetni hedonizam već opasno gori. Htjeli smo napravit uvertiru u ljeto. Ideja je bila da večer bude istovremeno glamurozna i intimna, u krugu najdražih prijatelja, suradnika i partnera portala. Na kraju krajeva, ovaj tulum je svojevrsni hommage upravo ljudima koji nas najviše podržavaju i guraju da budemo bolji iz dana u dan. – zaključila je Jelena Hrga, direktorica portala.

Plesalo se boso, s koktelom u ruci. Atmosferu je tijekom cijele večeri držao rezident DJ Tabooa. Kada su se na kraju večeri ugasili reflektori, na Žnjanu su ostali miris soli, nasmijana lica i ona prepoznatljiva Ajme energija. Svakako pogledajte cijelu fotogaleriju u nastavku.

FOTO: Ana Babić, Ivan Gudić