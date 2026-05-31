U dijelovima zemlje stiže promjena: DHMZ izdao narančasto upozorenje, mogući pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra

Nakon sunčanog i vrlo toplog vremena, dijelove Hrvatske tijekom nedjelje očekuje pogoršanje vremenskih prilika. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava na mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavinskih nevremena, a za zagrebačku regiju izdano je narančasto upozorenje.

Prema prognozi, na kopnu će biti djelomice sunčano, no od sredine dana očekuje se jači razvoj oblaka uz mjestimične pljuskove i grmljavinu. Ponegdje su moguća i jače izražena nevremena.

Iz DHMZ-a upozoravaju da bi pljuskovi mogli biti praćeni prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra, dok je na sjeverozapadu zemlje lokalno moguća i tuča.

Meteorolozi pozivaju građane na oprez zbog mogućih šteta na otvorenom te preporučuju izbjegavanje boravka na nezaštićenim prostorima tijekom nevremena.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no prema večeri su pljuskovi mogući i na sjevernom dijelu obale. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na moru jugozapadnjak i jugo.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 27 i 32 stupnja Celzija.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i početkom novog tjedna. U unutrašnjosti se očekuje više oblaka, povremena kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji bi na zapadu zemlje mogli biti i obilniji. Najviše sunčanog vremena prognozira se za krajnji jug Hrvatske.