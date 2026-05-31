Ivana Kekin: Za 30 dana Medikolu ističe zakup u KBC-u Split, kada će Dalmacija konačno dobiti prvi javni PET/CT uređaj?

"U KBC-u Split nalazi se jedini PET/CT uređaj za cijelu Dalmaciju, ključan za dijagnostiku i liječenje onkoloških bolesnika iz cijele Dalmacije. Ali taj uređaj nije u vlasništvu bolnice niti države - to je privatni uređaj tvrtke Medikol i tako je još od 2007. godine. Gotovo 20 godina država nije osigurala vlastiti PET/CT za najveću bolnicu u Dalmaciji, nego je jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku", istaknula je saborska zastupnica Ivana Kekin u sklopu kampanje “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” danas u Splitu gdje su brojni građani došli izraziti podršku cilju jačanja javnog zdravstva.

Podsjetila je da posljedice takvog modela nisu samo financijske: „Samo ove godine Medikolu ćemo platiti 20 milijuna eura jer nemamo PET/CT uređaje koji bi Hrvatsku ukupno koštali oko 9 milijuna eura. No problem nije samo novac. Ove godine došlo je do kvara na Medikolovu uređaju u Splitu. To znači da država nema potpunu kontrolu nad dostupnošću pretrage o kojoj ovise dijagnostika, liječenje i život brojnih onkoloških bolesnika. Ovdje nije riječ samo o tome tko dobiva novac. Riječ je o tome tko upravlja ključnim dijelovima zdravstvenog sustava“, rekla je.

Posebno je upozorila na činjenicu da Medikolu 30. lipnja ističe zakup prostora u KBC-u Split: „Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić jasno je rekao da je javni PET/CT prioritet bolnice. Ministrica zdravstva također je rekla da Split treba javni PET/CT. Ako se svi slažu da je potreban, onda građani imaju pravo znati je li nabava pokrenuta, kada će biti pokrenuta i kada će Dalmacija konačno dobiti prvi javni PET/CT uređaj. Također imaju pravo znati što će se dogoditi nakon 30. lipnja i kada će privatni uređaj izaći iz prostora javne bolnice.“

Govoreći o odnosima između KBC-a Split i Medikola, Kekin je podsjetila da bolnica od Medikola sudskim putem traži podmirenje dugovanja za režijske troškove koje nije plaćao, dok je Medikol pokušao dugovanja prebiti navodnim ulaganjima u prostor te na toj osnovi tražiti produljenje zakupa.

„Teško je ne primijetiti sličnost s onim što smo gledali u Rijeci. U KBC-u Rijeka također je smješten Medikolov PET/CT, a Medikol je i toj bolnici dugovao za režije. Tamo je tadašnji ravnatelj bolnice, a današnji ministar zdravstva Alen Ružić, donio odluku kojom je dug Medikola prema bolnici pretvoren u dug bolnice prema Medikolu. U Splitu danas barem vidimo da uprava bolnice štiti interes javne ustanove i traži da Medikol podmiri svoja dugovanja.“

Kekin je komentirala i današnji istup ministrice Hrstić koja je pokušala relativizirati situaciju oko Medikola, upirući prstom u Grad Zagreb čiji zaposlenici na sistematske preglede idu u Medikol: “Grad Zagreb trenutno nema ugovor s Medikolom, no valja znati da Grad Zagreb mora poštovati zakone ove zemlje, a trenutni zakon kaže da Grad treba raspisati javnu nabavu, a zatim i prihvatiti najnižu ponudu. Pa čak i ako ju da Medikol, kojeg država plaća u milijunima skoro 20 godina, pa je jasno kako upravo oni, kao i neki drugi privatnici, mogu dati bolju ponudu od domova zdravlja koje HDZ-ova ministarstva zanemaruju desetljećima. Ministrica Hrstić treba odgovoriti na pitanje kako je moguće da i pod njenim vodstvom novac građana curi u privatne džepove umjesto u javne bolnice. Pozdrav ministrici iz Splita, grada koji već 18 godina u javnoj bolnici ima Medikolov PET/CT”, poručila je Ivana Kekin ministrici.

U sklopu kampanje „Javno zdravstvo DA!, Medikol NE!“, do sada je prikupljeno više od 33 tisuća potpisa građana diljem Hrvatske, a Ivana Kekin pozvala je građane da nastave potpisivati i tijekom lipnja.