Hajduk se oprostio od još jednog igrača: "Hvala ti na svemu i sretno"

Nakon što se ranije oprostio od Anthonyja Kalika, Hajduk je danas potvrdio odlazak još jednog igrača kojemu je istekao ugovor. Poljud napušta Ismael Diallo, 29-godišnji lijevi bek iz Obale Bjelokosti koji je posljednje tri sezone nosio bijeli dres.

Klub je na društvenim mrežama objavio kratku poruku zahvale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Isma, hvala ti na svemu i sretno! – poručili su iz Hajduka.

Diallo je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine kao slobodan igrač, a tijekom boravka u Splitu upisao je 59 službenih nastupa. Postigao je dva pogotka i dodao tri asistencije.

U netom završenoj sezoni imao je problema s ozljedama, a postupno je izgubio mjesto u planovima trenera Gonzala Garcije. Odlaskom reprezentativca Obale Bjelokosti, Hajduk na poziciji lijevog beka ostaje na Šimunu Hrgoviću i Dariju Melnjaku.

Prije dolaska u Split Diallo je nastupao za francuske klubove Bastiju i Ajaccio, dok je za reprezentaciju Obale Bjelokosti upisao jedan nastup. Bio je dio reprezentacije koja je 2024. godine osvojila Afrički kup nacija.

Još nije poznato gdje će nastaviti karijeru.