Mještani upozoravali, dogodila se nesreća: Biciklist ozlijeđen nakon odrona uz dječje igralište u Žrnovnici

Ono na što je Mjesni odbor Žrnovnica mjesecima upozoravao gradske službe, prema njihovim tvrdnjama, pretvorilo se u stvarnost. Na strmoj prometnici uz novoizgrađeno dječje igralište u Ulici Ante Starčevića na Korešnici došlo je do nesreće u kojoj je ozlijeđen biciklist.

Prema neslužbenim informacijama, zadobio je ozljedu kuka, a uzrok nesreće, kako tvrde iz Mjesnog odbora, povezan je s odronom kamenja na cestu i nepostojanjem potpornog zida na toj lokaciji.

Iz Mjesnog odbora Žrnovnica ističu kako su u više navrata upozoravali nadležne u Gradu Splitu na potencijalnu opasnost te tražili hitnu izgradnju armiranobetonskog potpornog zida koji bi spriječio odrone i povećao sigurnost sudionika u prometu.

Navode kako je s bivšim pročelnikom postojao dogovor o realizaciji projekta, no nakon promjena u gradskoj upravi i nove sistematizacije projekt je, tvrde, zaustavljen.

Umjesto trajnog rješenja, kažu, komunalne službe povremeno su čistile prometnicu nakon kiše, što smatraju nedovoljnim s obzirom na konfiguraciju terena i učestalost odrona.

Nakon posljednje nesreće iz Mjesnog odbora i među mještanima ponovno se postavlja pitanje hoće li nadležni konačno poduzeti konkretne korake ili će se reagirati tek nakon novih ozljeda i mogućih težih posljedica.