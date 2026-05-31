Ova jutarnja navika vam uništava zdravlje

Mnogi smatraju da je slabljenje mentalnih sposobnosti neizbježan dio starenja, no stručnjaci ističu da zdravlje mozga uvelike ovisi o svakodnevnim životnim navikama. Redovita tjelovježba, kvalitetna prehrana i dovoljno sna mogu pomoći u očuvanju kognitivnih funkcija, ali jedna vrlo česta navika mogla bi imati suprotan učinak.

Riječ je o opetovanom pritiskanju gumba za odgodu alarma nakon buđenja.

Neurologinja i specijalistica za medicinu spavanja dr. Meredith Broderick upozorava da je san ključan za procese obnove mozga, učenja i učvršćivanja sjećanja. Prema njezinim riječima, kronično loš san uskraćuje mozgu priliku za nužne procese oporavka.

Neuroznanstvenik dr. Evian Gordon objašnjava da odgađanje alarma prekida REM fazu sna i remeti prirodni biološki ritam organizma. Svaki novi pokušaj uspavljivanja nakon alarma, ističe, pokreće novi ciklus spavanja koji se ne uspije dovršiti.

Stručnjaci upozoravaju da takva praksa može dovesti do fragmentacije sna, odnosno učestalog prekidanja procesa spavanja i buđenja. Posljedice mogu uključivati osjećaj omamljenosti, slabiju koncentraciju, umor te smanjenu sposobnost obavljanja mentalnih zadataka tijekom dana.

Savjetnik za kognitivno zdravlje Gregg Pauletti navodi da nepravilni obrasci spavanja mogu negativno utjecati na kvalitetu sna, razinu energije i kognitivne sposobnosti.

Posebno zabrinjavaju rezultati pojedinih istraživanja koja su pokazala povezanost između kronično lošeg sna i smanjenog volumena mozga, osobito u područjima odgovornima za pamćenje i druge važne kognitivne funkcije.

Kako bi očuvali zdravlje mozga, stručnjaci preporučuju ustajanje na prvi zvuk alarma, održavanje redovitog rasporeda spavanja te izlaganje prirodnom jutarnjem svjetlu i laganoj tjelesnoj aktivnosti odmah nakon buđenja.