Imamo sjajne slike i snimke proslave Dana državnosti. Pogledajte

Zagrebački Jarun u subotu je bio središnje mjesto obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske, 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske i Dana državnosti Republike Hrvatske.

Tijekom cijelog dana građani su imali priliku razgledati naoružanje, vojnu opremu te borbenu i neborbenu tehniku Hrvatske vojske, dok su posebnu pozornost privukle pokazne vježbe hrvatskih vojnika na vodi, kopnu i u zraku.

Velik broj posjetitelja okupio se i na letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kojem su se pridružili i sudionici iz partnerskih zemalja. Atraktivni preleti i letačke demonstracije izazvali su veliko zanimanje okupljenih građana.

Na Jarunu su tijekom dana bile otvorene i HV info zona te fan zona, gdje su posjetitelji mogli saznati više o vojnom pozivu, mogućnostima školovanja i karijere u Hrvatskoj vojsci. Posebno bogat program bio je pripremljen za najmlađe, koji su uživali u kreativnim radionicama, vojnom poligonu na napuhavanje te drugim zabavnim sadržajima.

Veliko zanimanje izazvale su i VR simulacije letenja, koje su posjetiteljima omogućile virtualni doživljaj upravljanja avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

U sklopu obilježavanja za građane je organizirana i tradicionalna podjela vojničkog graha, a brojni posjetitelji iskoristili su priliku za druženje s pripadnicima Hrvatske vojske i upoznavanje njihovih sposobnosti i opreme.

Program obilježavanja održan je i na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su nastupili Simfonijski orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske i pripadnici Počasno-zaštitne bojne.

Obilježavanje 35. obljetnice Hrvatske vojske i Dana državnosti proteklo je u svečanom ozračju, uz velik interes građana svih generacija.