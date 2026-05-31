Igor Skoko: "Kerum je priznao da je na Žnjanu otpad. On ga zna prepoznati"

Gradski vijećnik Igor Skoko ponovno je kritizirao stanje na Žnjanu, optuživši gradsku vlast i tvrtku Žnjan da su na toj lokaciji odložili građevinski otpad te da sada pokušavaju umanjiti problem.

Povod njegovoj objavi bila je izjava Željka Keruma, za koju Skoko tvrdi da potvrđuje njegove ranije navode o materijalu koji je dovezen na Žnjan.

"Hvala Kerumu što je priznao da je na Žnjanu iskrcan građevinski otpad", napisao je Skoko na društvenim mrežama, dodajući kako je riječ o problemu na koji već neko vrijeme upozorava.

U objavi je podsjetio i na aferu Pršut, navodeći kako Kerum dobro zna prepoznati građevinski otpad te pozvao pravosudne institucije da istraže cijeli slučaj.

Skoko je pritom kritizirao i gradonačelnika Tomislava Šutu, kojeg naziva "knjigovođom Šutom", ustvrdivši da gradska vlast u deset mjeseci nije uspjela održati površine koje su, kako tvrdi, zatekli uređene i posađene.

"Kad ste pod pritiskom javnosti i nas morali na brzinu popravljati štetu, na Žnjan ste doslovno iskrcali škovace", poručio je.

Na kraju je pozvao direktora tvrtke Žnjan da ukloni sporni materijal, dovede kvalitetnu zemlju i započne s uređenjem prostora, poručivši kako građani jasno vide stanje na terenu i sami mogu procijeniti tko snosi odgovornost.