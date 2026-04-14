Od sutra vozače u Hrvatskoj očekuje velika promjena

Sredina travnja u Hrvatskoj tradicionalno označava važnu promjenu za vozače jer završava razdoblje obvezne zimske opreme na cestama. To znači da od 15. travnja više nije zakonski nužno imati zimske gume ili lance u vozilu, kada je riječ o zimskim dionicama cesta.

Od studenoga do travnja vrijedila su stroga pravila

Podsjetimo, zimska oprema bila je obvezna od 15. studenoga do 15. travnja, i to neovisno o vremenskim prilikama. Obveza je vrijedila čak i tada kada su kolnici bili suhi i bez snijega. Vozači sada bez straha od kazne mogu prijeći na ljetne gume, no stručnjaci upozoravaju da s tom odlukom ipak ne treba žuriti ako su temperature još uvijek niske. Iako zakonska obveza prestaje, to ne znači da su ljetni uvjeti vožnje već nastupili. Naime, ljetne gume na hladnom asfaltu imaju slabije prianjanje, što može utjecati na sigurnost u prometu.

Drugim riječima, propisi se mijenjaju, ali fizikalni uvjeti na cesti ostaju isti. Upravo zato vozačima se savjetuje oprez, osobito u jutarnjim i večernjim satima kada su kolnici još hladni.

Od 1. travnja više nisu obavezna dnevna svjetla

S dolaskom proljeća ranije su ublažena i neka druga prometna pravila. Tako vozači od 1. travnja tijekom dana više ne moraju imati upaljena dnevna svjetla.

Ipak, ta obveza i dalje vrijedi noću te u uvjetima smanjene vidljivosti, poput kiše, magle ili sumaglice. Za motocikle i mopede pravila su i dalje stroža pa oni moraju imati upaljena svjetla tijekom cijele godine. Premda prestaje jedna od važnijih sezonskih obveza, prometna pravila i dalje ostaju stroga. Policija može kazniti sve vozače koji ne poštuju osnovne sigurnosne propise, bilo da je riječ o neispravnoj rasvjeti, tehničkoj neispravnosti vozila ili drugim prekršajima.