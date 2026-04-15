DRAMA NA SPLITSKOJ ULICI U prepirci slomljena čeljust, policija uhitila 37-godišnjaka

Na području Splita jučer prijepodne dogodio se ozbiljan incident u kojem je jedna osoba zadobila tešku tjelesnu ozljedu, a policija je privela osumnjičenog muškarca. Prema informacijama policije, događaj se zbio u utorak, 14. travnja 2026. godine, oko 10:45 sati, kada su policijski službenici intervenirali zbog sukoba koji je eskalirao na ulici.

Verbalni sukob prerastao u nasilje

Utvrđena je osnovana sumnja da se 37-godišnjak na ulici prepirao sa ženskom osobom, čime je narušavao javni red i mir. Tijekom tog incidenta prišao mu je drugi 37-godišnjak i fizički ga napao. U napadu je oštećeni muškarac zadobio tešku tjelesnu ozljedu, odnosno prijelom čeljusti.

Uhićen osumnjičeni, traje istraga

Policija je nakon događaja uhitila osumnjičenog muškarca, a nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja. Za sada nije poznato što je prethodilo sukobu niti kakav je odnos između sudionika događaja.