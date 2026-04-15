Umirovljenik mora vratiti 84 tisuće eura mirovinskom osiguranju

Jedan njemački umirovljenik nije prijavio da prima još jednu socijalnu naknadu kada je podnosio zahtjev za mirovinu. Tek godinama kasnije mirovinsko osiguranje otkrilo je tu informaciju i zatražilo povrat oko 84.000 eura, a sud je presudio u njihovu korist.

Riječ je o muškarcu rođenom 1949. koji je nakon ozljede na radu 1967. primao invalidsku mirovinu (naknadu zbog ozljede), a od 2009. i starosnu mirovinu za osobe s invaliditetom, piše Fenix magazin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prešućivanje naknade dovelo do ogromnog duga

Problem je nastao jer prilikom podnošenja zahtjeva za starosnu mirovinu nije naveo da već prima ovu drugu naknadu, iako je na to bio jasno upozoren i izričito upitan.

Prema njemačkom zakonu, osoba koja prima i jednu i drugu naknadu ima pravo samo na umanjenu starosnu mirovinu ako ukupni iznos prelazi određeni limit. Zbog toga je umirovljenik godinama primao više novca nego što mu pripada. Slučaj je otkriven tek desetak godina kasnije, kada je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja zatražio povećanje invalidske mirovine. Ta promjena je prijavljena mirovinskom osiguranju, koje je tada shvatilo da je došlo do preplate i zatražilo povrat novca.

Sud odbio obranu

Umirovljenik se branio tvrdeći da je bio pogrešno savjetovan i da je slučaj zastario, no sud je to odbio. Zaključeno je da su pitanja u obrascu bila jasna i da je on postupio krajnje nepažljivo jer nije dao točne informacije. Također, sud nije prihvatio njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.

Zbog takve teške nepažnje rok za povrat novca produžuje se na deset godina, pa zahtjev za povrat nije zastario. Mirovinsko osiguranje je zato imalo pravo poništiti raniju odluku i tražiti povrat preplaćenog iznosa. Slučaj pokazuje koliko je važno dati točne i potpune informacije prilikom podnošenja zahtjeva za mirovinu. Čak i naizgled mala pogreška može kasnije dovesti do velikih financijskih posljedica.