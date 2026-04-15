Otvara se obnovljena Galerija Meštrović: Izložba vraća priču o domu, umjetnosti i obitelji

Izložbom "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti", koja se otvara 20. travnja u Galeriji Meštrović u Splitu, Muzeji Ivana Meštrovića obilježavaju ponovno otvorenje ovog reprezentativnog prostora nakon opsežne obnove.

Riječ je o izložbi koja se prostire kroz izložbene dvorane, trijem, Atelijer za glinu i vrt, a publici donosi slojevitu priču o Galeriji Meštrović kao prostoru života, umjetnosti i trajne ostavštine jednog od najvećih hrvatskih umjetnika.

Nakon 15 mjeseci Galerija ponovno otvara vrata

Početkom 2025. godine započeli su radovi energetske obnove zgrade Galerije Meštrović, zbog čega je njezin izložbeni prostor sa stalnim postavom bio nedostupan posjetiteljima tijekom 15 mjeseci. Najavljeno otvorenje stoga će zasigurno izazvati velik interes, osobito među stranim posjetiteljima koji tijekom turističke sezone intenzivno posjećuju ovaj splitski muzej. Autorica i kustosica izložbe Maja Šeparović Palada uspostavlja dijalog prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kroz odnos arhitekture, stalnog postava Galerije, obitelji Meštrović i današnjeg posjetitelja. Kroz prikaz tijeka gradnje kuće, pomno odabrana djela iz fundusa i pohrane Muzeja Ivana Meštrovića, predmete ukućana, arhivsku građu i dokumentaciju, arhivske fotografije, rijetke filmske zapise te pisanu korespondenciju, barem se djelomično oživljava nekadašnji život obitelji Meštrović.

Likovni postav, koji potpisuju Antun Sevšek i Damir Gamulin, uvodi posjetitelje u izložbene cjeline i faze gradnje kuće, prizivajući prizore koji su gotovo zaboravljeni tijekom proteklih stotinu godina, otkako je Meštrović započeo svoj veliki pothvat na splitskim Mejama.

Multimedijalni pristup i suvremena interpretacija

Izložba ima i snažan multimedijalni i kreativni karakter. Posjetiteljima će biti dostupna digitalna izdanja novinskih članaka, animirani film te dokumentarna filmska građa objedinjena u video-mozaik koji prikazuje obitelj Meštrović i njihove prijatelje u Splitu.

Spoj autentične ostavštine i suvremenih interpretacijskih pristupa, u kojima sudjeluju i suvremeni autori Jasmin Ćemanović, Dragan Đokić i Ivan Svaguša Svaig, čini ovu izložbu zanimljivim i sveobuhvatnim podsjetnikom na iznimnost Meštrovićeva genija. Obiteljsku vilu na Mejama Meštrović je počeo graditi 1931. godine, nakon što je prethodnih godina otkupljivao zemljišta na tom području. Gradnja je trajala gotovo desetljeće, a obitelj je vilu koristila od 1932. godine. Kuća je osmišljena tako da lijevo i desno krilo služe obiteljskom životu i stvaranju, dok je središnji dio bio namijenjen izlaganju umjetnikovih djela.

Svojom impresivnošću, položajem na obroncima Marjana s pogledom na more, kaskadnim terenom, ogradnim zidovima i brončanim vratnicama iza kojih se otvara pogled na stepenište koje vodi do monumentalnog zdanja izvedenog prema nacrtima samog Meštrovića, Galerija Meštrović ostavlja snažan dojam i danas, jednako kao i u vrijeme nastanka.

Više od muzeja

Iako obitelj u vili nije boravila dulje od desetljeća, jer su njihov život prekinuli talijanska okupacija Splita, Meštrovićev odlazak, pritvaranje u ustaškom zatvoru u Zagrebu te konačna odluka o napuštanju domovine, ovaj prostor ostao je snažan simbol Meštrovićeve povezanosti sa Splitom — gradom u kojem je započeo školovanje i kojem se uvijek vraćao kad god je mogao.

Galerija Meštrović danas je muzejska jedinica u sastavu Muzeja Ivana Meštrovića, a njezino značenje dodatno potvrđuje i Darovnica iz 1952. godine, kojom je Meštrović hrvatskom narodu, među ostalim, darovao ovu nekretninu i 132 umjetnine.

Upravo zato Galerija Meštrović nije samo jedna od najljepših kulturnih riznica i pozornica u Splitu i šire, nego i jedinstven spomenik kulture, umjetnosti i osobne ostavštine Ivana Meštrovića. Obnovljeni prostor i nova izložba publici će dodatno približiti njezinu povijesnu, umjetničku i simboličku važnost.