Velika vijest za stanovnike istoka Splita. Konačno se i ovo dogodilo: "Tko uopće može pomisliti da se toliki napori moraju uložiti..."

Nakon dvogodišnje borbe, na Privoru u Žrnovnici napokon je postavljena zaštitna ograda u dužini od oko 40 metara, i to iznad opasne provalije na dionici kojom prometuju mini busevi za prijevoz djece. O završetku ovog važnog sigurnosnog zahvata izvijestila je Tanja Soldić, vijećnica u Mjesnom odboru Žrnovnica, istaknuvši kako je riječ o projektu od velike važnosti za osnovnoškolce i sve ostale sudionike u prometu.

Dvogodišnja borba za sigurniji prolaz

Kako navodi Soldić, na problem opasne dionice ranije je upozoravao i Promet d.o.o., ističući kako postoji velika mogućnost izlijetanja mini buseva s djecom zbog zahtjevne konfiguracije terena uz rub ceste. Unatoč upozorenjima, rješenje se dugo nije uspijevalo pronaći upravo zbog složenih uvjeta na terenu.

"Na istu je upozoravao i Promet d.o.o. da postoji velika mogućnost izlijetanja mini buseva s djecom, ali nažalost nije se pronašao način zbog teške rubne konfiguracije terena", poručila je Soldić.

Pomoć tražena na više adresa

Tijekom procesa, pomoć se tražila od više institucija i tvrtki, uključujući Županijske ceste te specijalizirane firme iz Zagreba. U jednom trenutku plan je bio da se ograda financira decentraliziranim sredstvima kotara, no ni taj pokušaj nije odmah dao rezultate.

Ipak, u Mjesnom odboru Žrnovnica nisu odustali. Na kraju je dogovorena suradnja sa specijaliziranim izvođačem, tvrtkom Prvi Treptač, s kojom su, prema riječima vijećnice, i ranije imali vrlo dobru suradnju.

Novo odobrenje nakon promjene gradske vlasti

Početkom godine, nakon što su osigurana nova decentralizirana sredstva, odmah je izrađena ponuda za izvođenje radova. Iako je prethodno već bilo ishođeno odobrenje, promjena gradske strukture značila je i potrebu za novom potvrdom projekta.

"Naporima, pritiscima i razgovorom s gradonačelnikom, slavna ograda napokon je dobila zeleno svjetlo te je implementirana sredstvima MO", navela je Soldić.

Postavljanje ograde u Žrnovnici ocijenjeno je kao važan iskorak za sigurnost djece i svih koji svakodnevno prolaze tom prometnicom. Soldić je pritom zahvalila vijećnicima Mjesnog odbora na podršci, građanima na strpljenju i podršci tijekom cijelog procesa, kao i izvođaču radova.

"Hvala vijećnicima MO na podršci, svima vama koji ste podržavali borbu i našem Prvom Treptaču koji je pokazao umijeće. Tko uopće može pomisliti da se ovoliki napori moraju uložiti za jednu ogradu!? Ali eno je, napokon je zasjala radi sigurnosti naših osnovnoškolaca i ostalih sudionika u prometu", poručila je.