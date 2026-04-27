Dijelovi Splita i okolice bez struje u utorak: Evo gdje su najavljeni radovi

Prekidi zbog radova zahvatit će područje Omiša, Jesenica i Čeline

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 28. travnja bez struje će biti dijelovi Splita i okolice, izvijestili su iz Elektrodalmacije.

Na području Omiša bez napajanja će od 9 do 11 sati biti Mali Rat, i to u ulicama Put Kruga i Ulica Hrvatskih Velikana.

Kratkotrajni prekid najavljen je i na području Jesenica, na dionici od Sumpetra do Bajnice, u vremenu od 9 do 9.30 sati.

U Čelini će bez struje od 9 do 14 sati biti ulice Put Starog Sela i Pod Vajle. Radovi se izvode na elektroenergetskim postrojenjima, a normalizacija opskrbe očekuje se po završetku zahvata.

