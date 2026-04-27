U Splitu potpisan Sporazum o suradnji Splitsko-dalmatinske i Zapadnohercegovačke županije

Sporazum, koji je prethodno usvojen zaključkom Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, odnosi se na suradnju u provedbi projekata i programa od zajedničkog interesa. Obuhvaća niz ključnih područja, uključujući gospodarstvo i fondove Europske unije, obrazovanje, turizam, infrastrukturu, digitalizaciju i zelenu tranziciju, zdravstvenu i socijalnu skrb, kulturnu baštinu, rad udruga te organizaciju manifestacija od šireg društvenog značaja.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o prirodnom nastavku već postojeće suradnje:

„Danas smo imali zadovoljstvo ugostiti predstavnike Zapadnohercegovačke županije i potpisati sporazum o sveobuhvatnoj suradnji. Ona je već vidljiva kroz prekogranične projekte financirane putem Interreg i pretpristupnih fondova Europske unije, ali i kroz konkretne infrastrukturne inicijative poput prometnog povezivanja prema granici. Naglasak stavljamo i na obrazovanje, kulturu te socijalne projekte, uz poseban interes za demografske mjere koje daju pozitivne rezultate u susjednoj županiji.“

Predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Predrag Čović naglasio je važnost formaliziranja suradnje:

„Ovaj sporazum potvrđuje inicijativu koja postoji već dulje vrijeme. Povezuju nas zajednički interesi i izazovi, a posebno nam je važno iskustvo Republike Hrvatske na putu prema Europskoj uniji. Suradnja će se razvijati kroz infrastrukturne projekte, zaštitu okoliša, vatrogastvo i unapređenje prekograničnog prometa, ali i kroz razmjenu znanja i iskustava.“

Sporazum predviđa i imenovanje koordinatora koji će pratiti njegovu provedbu kroz godišnje planove aktivnosti, dok će se sredstva za realizaciju osiguravati u proračunima obiju administrativnih jedinica.

Izaslanstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke činili su predsjednik Vlade Predrag Čović, dopredsjednici Vlade i ministri Blagica Leko i Zvonimir Širić te vršitelj dužnosti ravnatelja Ureda za koordinaciju fondova Europske unije i prekograničnu suradnju Tvrtko Lovrić.

U ime Splitsko-dalmatinske županije, uz župana Blaženka Bobana, sudjelovali su i pročelnici upravnih odjela Tomislav Đonlić, Željko Primorac i Helena Bandalović te zamjenik pročelnika Kabineta župana Ivan Baćak.