Evo što o prijetnjama bombama kaže ministar Medved

Ponedjeljak u Hrvatskoj u znaku je dojava o bombama diljem zemlje. Prijetnje su počele stizati još prošli tjedan, a e-mailovi su stigli na adrese škola, trgovačkih centara te drugih ustanova.

U Splitu danas boravi ministar branitelja Tomo Medved. Evo kako je komentirao cijelu situaciju.

"Činjenica jest da je cijeli svijet suočen sa sličnim izazovom. Istrage u pogledu tog fenomena prijetnji su aktivne i u njima sudjeluju djelatnici SOA-e, VSOA-e, Ured vijeća za nacionalnu sigurnost zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova, pa detalje ne bih iznosio, ali iznimno aktivno se radi na provedbi istrage u vezi adresa s kojih dolaze te dojave. Imali smo sličnih pojavnosti u zadnjih nekoliko godina i vjerujem da ćemo biti uspješni u detektiranju adresa s kojih dolaze prijetnje.

Ovo nije pitanje samo u RH, i susjedne zemlje imaju slične prijetnje, sve što činimo po tom pitanju činimo s partnerskim službama i susjednim zemljama. Svi aktivno sudjeluju u detektiranju i sprječavanju tih prijetnji. Nije ugodno, ali obveza je provesti preventivne preglede odnosno kontrolu da se izbjegne mogućnost rizika. Za sada su se sve prijetnje pokazale lažnima i učinit ćemo sve da hrvatska javnost što prije dobije precizne informacije otkud te prijetnje dolaze i tko ih upućuje."