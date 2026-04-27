Mnoštvo prijetnji bombama u Hrvatskoj: Pisma stigla i u redakcije Indexa i 24 sata

Prijetnje bombama stigle su jutros i na adrese redakcija Indexa, 24sata i Zagrebačke gradske uprave, javlja Index.

U prijetnji se navodi i adresa u Novom Jelkovcu u Zagrebu. Policija je na terenu i provodi preglede.

Mail koji je stigao na adrese redakcija i poglavarstva potpisan je s "vucicsrbija".

Jutros je, podsjećamo, niz dojava o bombama stigao na adrese škola diljem Hrvatske. Provedene su evakuacije i policijski pregledi, a dosad nije utvrđena istinitost nijedne dojave.