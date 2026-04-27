Međunarodni volonterski program „Istraživač tržišta 2026.“ u Nacionalnom parku Krka

Volonteri su bili smješteni u hostelu Titius u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima, prostoru posebno opremljenom za prihvat volontera, studijskih grupa i istraživača.

Program je proveden na inicijativu projekta KVIST (Krka National Park Visitor Survey for Sustainable Tourism), u kojem sudjeluju studenti upravljanja turizmom s FH Westküste University of Applied Sciences iz Njemačke pod vodstvom prof. dr. Juliusa Arneggera. Suradnja Parka i njemačkog sveučilišta pokazuje koliko je u razvoju održiva turizma i razmjeni znanja između akademske zajednice i zaštićenih područja važno međunarodno povezivanje.

Program je uključio istraživanje održiva upravljanja i posjetiteljskog iskustva u Nacionalnom parku Krka. Aktivnosti sudionika uključile su pripremu i provedbu anketa, informiranje posjetitelja o ciljevima istraživanja i unos i provjeru prikupljenih podataka. Na ključnim lokacijama u Parku proveli su strukturirane razgovore s posjetiteljima, prikupljajući podatke o motivima njihova dolaska, percepciji mjera održivosti, razini zadovoljstva, potrošačkim navikama i spremnosti da aktivno doprinesu očuvanju prirode.

Prikupljeni podaci obuhvaćaju i stavove posjetitelja o pravilima ponašanja u Parku, njihovu ulogu u zaštiti okoliša i percepciju gužve i kvalitete doživljaja. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje održivih praksi kod posjetitelja, prije svega na odgovorno ponašanje i spremnost na podršku mjerama očuvanja, uključujući i financijski doprinos.

„Rezultati ankete bit će vrijedan doprinos upravljanju posjećivanjem i za daljnje planiranje održiva razvoja turizma u Nacionalnom parku Krka. Time se dodatno naglašava strateška usmjerenost Parka prema očuvanju prirodnih vrijednosti uz istodobno unapređenje kvalitete posjetiteljskog iskustva“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

Volonterski programi Nacionalnog parka Krka važan su segment njegova djelovanja jer omogućuju sudionicima stjecanje praktičnih znanja i iskustava, ali i aktivno sudjelovanje u istraživanjima i očuvanju prirode. Kroz ovakve inicijative Park kontinuirano potiče razvoj održivih praksi i jača svijest o važnosti odgovornog upravljanja zaštićenim područjima.

Ovim programom Nacionalni park Krka još je jednom potvrdio ulogu koju ima kao platforma otvorena za međunarodnu suradnju, edukaciju i razvoj inovativnih pristupa u održivu turizmu.