Dio Solina ostaje bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio Solina bit će privremeno bez opskrbe električnom energijom.

Kako je najavljeno, prekid struje očekuje se u Hektorovićevoj ulici, i to na kućnim brojevima 40, 42, 44 i 46.

Radovi su predviđeni zbog zamjene mjernog uređaja, a trajat će u vremenu od 8:30 do 12:30 sati.

Iz nadležnih službi mole građane za razumijevanje te preporučuju da svoje obveze prilagode najavljenom prekidu opskrbe električnom energijom.