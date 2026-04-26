Tko ostaje bez struje u ponedjeljak? Donosimo popis ulica i točno vrijeme isključenja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Klis

Ulica: Potrošači područja varoši na Klisu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vrijeme: 09:00 - 11:00

Solin

Ulica: Draškovićeva;1-5,Hektorovićeva;48,50,52,Držićeva-19,petra krešimira IV-52

Vrijeme: 08:30 - 12:30

Podstrana

Ulica: Duge njive 12b,12c,12d,12e,12g,12h,14,14a,14b,14c,14e,16,16a,16b,16c,16d,18,18a

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Hvar

Ulica: GDINJSKI POKRVENIK.

Vrijeme: 09:00 - 15:00

Sinj

Ulica: Ulica Jurja Dalmatinca

Vrijeme: 08:30 - 14:30

Nova Sela

Ulica: Nova Sela ( Trilj )

Vrijeme: 08:30 - 14:30

Ugljane

Ulica: Vrcan, Strukan, Babić, Perkušić, Pavić

Vrijeme: 08:30 - 14:30

Strmendolac

Ulica: oko SMS-a

Vrijeme: 08:30 - 14:30

Svi navedeni prekidi vezani su uz planirane radove, pa se građanima savjetuje da unaprijed prilagode svoje obveze najavljenim terminima. U slučaju ranijeg završetka radova, opskrba električnom energijom može biti uspostavljena i prije predviđenog vremena.