Tko ostaje bez struje u ponedjeljak? Donosimo popis ulica i točno vrijeme isključenja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Klis
Ulica: Potrošači područja varoši na Klisu
Vrijeme: 09:00 - 11:00
Solin
Ulica: Draškovićeva;1-5,Hektorovićeva;48,50,52,Držićeva-19,petra krešimira IV-52
Vrijeme: 08:30 - 12:30
Podstrana
Ulica: Duge njive 12b,12c,12d,12e,12g,12h,14,14a,14b,14c,14e,16,16a,16b,16c,16d,18,18a
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Hvar
GDINJSKI POKRVENIK.
Ulica: GDINJSKI POKRVENIK.
Vrijeme: 09:00 - 15:00
Sinj
Ulica: Ulica Jurja Dalmatinca
Vrijeme: 08:30 - 14:30
Nova Sela
Ulica: Nova Sela ( Trilj )
Vrijeme: 08:30 - 14:30
Ugljane
Ulica: Vrcan, Strukan, Babić, Perkušić, Pavić
Vrijeme: 08:30 - 14:30
Strmendolac
Ulica: oko SMS-a
Vrijeme: 08:30 - 14:30
Svi navedeni prekidi vezani su uz planirane radove, pa se građanima savjetuje da unaprijed prilagode svoje obveze najavljenim terminima. U slučaju ranijeg završetka radova, opskrba električnom energijom može biti uspostavljena i prije predviđenog vremena.