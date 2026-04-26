Splićanke plaćaju 'masne pare' za frizure! A kakva je situacija u drugim gradovima Lijepe naše?

Nemoguće je naći proizvod ili uslugu koja nije poskupjela otkako je uveden euro. Šišanje, i žensko i muško, jedna je od tih usluga kojoj se cijena takoreći obnoć udvostručila.

"Dobro se sjećam da sam fen frizuru (pranje kose i oblikovanje četkom i sušilom, nap.a.) plaćala između 60 i 70 kuna, a sada plaćam 13 do 15 eura, ovisi kod koje frizerke odem. A šišanje i frizuru minimalno platim 25 eura što sam prije nekoliko godina plaćala oko stotinu kuna", rekla je Zagrepčanka Petra za N1.

I njezin muž, kaže ona, u 'doba kune' plaćao je obično muško šišanje bez pranja kose najviše 50 kuna.

"Sada ne prođe ispod deset eura. A nosi kratku kosu, ošišaju ga mašinicom, sve skupa ne sjedi tamo na stolici više od pet minuta", dometnula je.

Cjenik ženskog šišanja puno složeniji

Sa ženskim šišanjem stvar je složenija. Cijena ovisi o dužini kose, odnosno o tome je li kratka, poluduga (do ramena) ili duga (preko ramena), šišaju li se samo šiške ili vrhovi ili je u pitanju svečana frizura koja u pojedinim salonima košta i više od 100 eura. Ovisi, dakako, i o kakvom je frizerskom salonu riječ, nerazvikanom ili luksuznom, na kojoj je lokaciji, što sve nudi...

No klasično žensko šišanje skoro je nemoguće naći ispod 15 eura. Šišanje kratke kose uz pranje i feniranje najčešće košta od 25 do 30 eura, a šišanje duge kose i do 40 eura.

Oko 9.000 frizerskih obrta u Hrvatskoj

Prema podacima Hrvatske obrtničke komore (HOK) za 2024. godinu, u Hrvatskoj je oko 9.700 aktivnih obrta iz skupine 'frizeri, kozmetičari i njega tijela' s tim da je daleko najviše frizera. U Zagrebu je oko 1.800 takvih obrta. Budući da ih je puno i konkurencija je veća, cijene šišanja u Zagrebu mogu biti povoljnije nego u sredinama s manjim brojem frizerskih obrta.

N1 navodi da su provjerili nekoliko cjenika dostupnih na internetu kolike su cijene šišanja u drugim gradovima. Nasumično su odabrali nekoliko frizerskih salona u Požegi, Slatini, Kutini, Krapini, Dugoj Resi, Gospiću, Rijeci, Zadru, Metkoviću i Splitu. Najmanje dva u svakome od tih gradova.

Klasična šišanja od 10 do 30 eura

Obično muško šišanje bez pranja kose i posebnih zahtjeva poput undercut i fade frizura u rasponu je od sedam (Slatina) do 25 eura (u Zadru), s tim da smo u cjeniku jednog frizerskog salona u Požegi uočili cijenu od pet eura za šišanje mašinicom.

Klasična muška šišanja s pranjem kose ili modernija šišanja u rasponu su od 12 (Metković) do 30 eura (Zadar, Split, Rijeka).

Žensko šišanje je uglavnom u rasponu cijena od 15 do 30 eura, u Splitu i Zadru i do 50 eura, što ovisi o duljini kose. Fen frizure su od 10 do 25 eura. Svečane frizure su u prosjeku oko 60 eura.