'Bomba' u splitskom SDP-u! Rafaela Matić napustila stranku i ostavila žestoku poruku vrhu

Rafaela Matić objavila je kako od jučerašnjeg dana više nije članica SDP-a.

U svojoj objavi navodi da je posljednjih nekoliko godina, kao predsjednica Foruma mladih SDP-a u Splitu, kritike lokalnog vodstva iznosila unutar stranačkih tijela, u skladu sa Statutom stranke, vjerujući da će to dovesti do promjena i smjene vodstva.

Nakon lokalnih izbora, ističe kako je očekivala novi početak i “zdrave temelje za novo poglavlje splitskog SDP-a”, no tvrdi da su promjene izostale te da su na čelnim pozicijama ostali “isti ljudi s novim licima”.

- S jučerašnjim danom prestalo je moje članstvo u SDP-u - poručila je, dodajući kako stranci ne okreće leđa iz ideoloških razloga, već zbog nezadovoljstva smjerom i unutarstranačkim odlukama.

