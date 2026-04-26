Livajin rekord srušen u Maksimiru

Napadač Dinama ove je sezone stigao do čak 29 pogodaka u prvenstvu, a posljednji je zabio Varaždinu i time nadmašio Livajinih 28 golova, koji je dosad držao vrh u eri Lige 10.
Izjednačio Vlaovića, sada gleda prema Eduardu
Beljo je ovim učinkom stigao i do elitnog društva na vječnoj ljestvici. S 29 pogodaka izjednačio je učinak Gorana Vlaovića, koji je u sezoni 1993./94. za tadašnju Croatiju postigao isti broj golova. Važno je naglasiti kako se tada prvenstvo igralo sa čak 18 klubova, piše tportal.
Ispred njih ostaje samo jedan čovjek - Eduardo da Silva. Legendarni napadač Dinama u sezoni 2006./07., u ligi s 12 klubova, zabio je nevjerojatna 34 pogotka i i dalje drži rekord hrvatskog prvenstva.
Do kraja aktualne sezone ostale su još četiri utakmice...
