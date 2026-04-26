Čudo na terenu! Mlađi kadeti Nade prvaci Hrvatske do 14 godina

NADA PRVAK HRVATSKE ZA MLAĐE KADETE DO 14 GODINA

Ovaj vikend 25.i 26.4. u Sisku je održan 2.turnir Prvenstva Hrvatske za mlađe kadete do 14 godina. Nakon prvog turnira u Splitu gdje je Nada osvojila 1.mjesto očekivalo se opet finale između dvije ponajbolje momčadi RK Nada i RK Zagreb. To se na kraju i ostvarilo. Nada je u svojoj grupi pobijedila Sinj s 50:10 te Makarsku Rivijeru/Sisak s 75:10. U 2.grupi Zagreb je svladao Mladost i Dubrovnik/Brač te tako osigurao 1.mjesto. U polufinalnim utakmica Nada pobjeđuje Mladost s 60:5 , a Zagreb pobjeđuje Sinj s 30:0.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U borbi za 5.mjesto Dubrovnik/Brač pobjeđuje Makarsku Rivijeru/Sisak, a u borbi za 3.mjesto Sinj pobjeđuje Mladost s 45:10.

U finalnom ogledu gledali smo opet uzbudljivu utakmicu. U prvom poluvremenu vodila se ravnopravna bitka u kojoj se na odmor išlo s 10:5 za Zagreb iako je u samom finišu poluvremena Nadi ispala lopta u zagrebovom prostoru zgoditka te tako Zagreb ide s minimalnim vodstvom na odmor.

U drugom dijelu Nada podiže tempo te brzo prelazi u vodstvo, a na krilima raspoloženog kapetana Vukorepe i 5 minuta prije kraja vodi s 25:15. U zadnjih sekundama Zagreb ipak postiže zgoditak za 25:20, ali sudac svira kraj susreta i splitsko slavlje je moglo započeti. Nada ovom pobjedom zasluženo osvaja titulu Prvaka Hrvatske. Čestitke treneru i svim igračima.

Čestitke idu i RK Zagreb i svim klubovima na izvrsnim fair-play utakmicama, a zahvale idu i domaćinu RK Sisak na izvrsnom turniru.

Konačni poredak :

1.RK Nada

2.RK Zagreb

3.RK Mladost

4.RK Sinj

5.RK Makarska Rivijera

6.RK Dubrovnik

7.RK Sisak

8.RK Brač

RK Nada je igrala u sastavu: Antić, Knežević, Burić, Vukorepa, Mladineo, Žitko, Savković Gracin, De Micheli Vitturi, Čipčić, L.Mimica, Panchev, Šantić(pojačanje iz RK Brač)i Leskur. Trener Luka Bjelanović, vođa puta Vlado Ursić.

Bravo za sve!