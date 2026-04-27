Garac nakon poraza: "Prespavat ćemo, razgovarati s HDZ-om"

Nakon što je HDZ odnio pobjedu na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće Prološca, javnosti se obratio i bivši načelnik Toni Garac, koji je predvodio listu HSLS-a, DP-a i HSP-a.

Garac je čestitao pobjednicima, ali i istaknuo kako izborni rezultat u suštini ne donosi značajnije promjene u odnosu snaga u Općinskom vijeću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Čestitam HDZ-u Proložac na izbornoj pobjedi za Općinsko vijeće. Rezultat je 7:6 za HDZ, zapravo je nepromijenjena situacija od one kakvu smo imali prije pola godine”, poručio je Garac.

“Broj glasova je rastao”

Unatoč porazu, Garac je naglasio kako njegova lista bilježi rast podrške među biračima, što vidi kao pozitivan signal za daljnji politički rad.

“Veseli me da je usprkos takvom rezultatu broj glasova našoj listi rastao. Hvala vam na tome!”, istaknuo je.

Najava razgovora s HDZ-om

U svom obraćanju posebno je naglasio kako slijede razgovori s pobjedničkom stranom, pri čemu je u prvi plan stavio interes općine.

“Prespavat ćemo, razgovarati s HDZ-om što i kako dalje. Vjerujem u razum i da ćemo Općinu Proložac staviti na prvo mjesto u tim razgovorima”, poručio je Garac.

Zahvala biračima i timu

Na kraju se zahvalio svima koji su sudjelovali u kampanji, ali i biračima koji su mu dali podršku.

“Hvala svima koji ste nam pomogli u kampanji i posebno vas više od tisuću koji ste zaokružili našu listu”, zaključio je.

Podsjetimo, HDZ je na izborima osvojio 51 posto glasova i sedam vijećničkih mjesta, dok je lista koju je predvodio Garac osvojila 47 posto i šest mandata, čime je odnos snaga u Općinskom vijeću ostao gotovo nepromijenjen.