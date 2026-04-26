VIDEO Pogledajte kako se slavi u HDZ-u! Stojić: "Mještani su jasno pokazali da Proložac želi novu energiju"

HDZ je pobjednik prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Općine Proložac. Lista HDZ-a, na čelu s Josipom Stojićem, osvojila je 51 posto glasova, dok je lista koju su činili HSLS, DP i HSP, a koju je predvodio aktualni načelnik Toni Grabovac Garac, osvojila 47 posto.

Prema rezultatima, HDZ će i dalje imati 7 vijećnika, dok će lista aktualnog načelnika imati 6 vijećnika.

U stožeru prološkog HDZ-a večeras je vladala pobjednička atmosfera. Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i nositelj liste Josip Stojić zahvalio je biračima:

“Hvala svim Proložanima koji su prepoznali našu mladu listu i dali nam povjerenje. Radit ćemo za dobrobit svih naših mještana. Ovaj rezultat je i poruka nezadovoljstva trenutačnim stanjem u općini te nam je dodatni poticaj da Proložac uskoro dobije i načelnika iz redova Hrvatske demokratske zajednice", rekao nam je Stojić dok je primao brojne čestitke na izbornoj pobjedi.