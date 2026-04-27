Orilo se "Zagora me rodila". Trilj dočekao svoje zlatne mažoretkinje: "Grad je gorio od ponosa i emocija"

Nedjeljna večer u Trilju protekla je u znaku ponosa, emocija i zajedništva. Grad je dočekao svoje mažoretkinje koje su se s natjecanja vratile s impresivnim rezultatom – čak četiri zlatne, tri srebrne i jednom brončanom medaljom.

Roditelji, prijatelji i brojni sugrađani okupili su se kako bi pozdravili svoje “zlatne cure”, a prizori s dočeka bili su ispunjeni suzama radosnicama i iskrenim oduševljenjem.



Uspjeh koji nadilazi medalje

Ovaj izvanredan rezultat potvrda je predanog rada, discipline i talenta mladih Triljanki koje su još jednom pokazale kako se vrhunski rezultati postižu uz zajedništvo i ljubav prema onome što rade.

Osim natjecateljskog uspjeha, njihove trenerice i roditelji posebno ističu vrijednosti koje mažoretkinje nose – timski duh, međusobnu podršku i pozitivnu energiju kojom predstavljaju svoj grad gdje god nastupaju.

Zahvala roditeljima i podršci zajednice

Iz kluba su uputili i posebnu zahvalu roditeljima, koji su, kako ističu, neizostavan dio svakog uspjeha.

“Imamo veliku podršku i to nam daje dodatnu snagu”, poručuju triljske mažoretkinje.

Njihova trenerica i predsjednica, Anita Dukić, naglasila je važnost zajedništva koje se osjeća u gradu.

“Ima dobra na ovom svijetu, a posebno u našem gradu”, istaknula je Dukić.

Ponos Trilja

Doček u Trilju još jednom je pokazao koliko sport i ovakvi uspjesi znače lokalnoj zajednici. Mažoretkinje su svojim rezultatima, ali i ponašanjem izvan terena, postale pravi uzor mladima i ponos grada.

S ovakvim rezultatima i podrškom koju imaju, nema sumnje da će triljske mažoretkinje i u budućnosti nizati uspjehe – na radost cijelog Trilja.