NEZAUSTAVLJIVE MAŽORETKINJE GRADA SPLITA: Iz Crikvenice se vraćaju sa 16 medalja i plasmanom na Svjetsko prvenstvo u Poljskoj

Mažoretkinje grada Splita ovog su vikenda ostvarile izniman uspjeh na Državnom prvenstvu mažoretkinja održanom u Crikvenici na kojem je sudjelovalo 16 timova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mažoretkinje grada Splita predstavile su se s ukupno 20 koreografija, a čak njih 16 nagrađeno je medaljama. U Split se vraćaju s impresivnih pet zlatnih, devet srebrnih i dvije brončane medalje, potvrdivši još jednom kvalitetu, predanost i kontinuitet rada koji ih već godinama svrstava među najuspješnije mažoret timove u Hrvatskoj.

Ovim odličnim rezultatima osigurale su i plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj, gdje će predstavljati Split i Hrvatsku na velikoj međunarodnoj pozornici.

Mažoretkinje grada Splita još su jednom pokazale da se upornost, disciplina i ljubav prema onome što rade uvijek prepoznaju.

Veliki uspjeh u Crikvenici potvrda je da Split ima generacije djevojaka koje svojim nastupima, energijom i rezultatima ponosno nose i predstavljaju ime svoga grada.