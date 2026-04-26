Ovako izgleda Split snimljen europskim satelitom: "Oskudna vegetacija i širenje obalnih urbanih područja!"

Povijesni obalni grad u južnoj Hrvatskoj uz Jadransko more, služi kao ključno urbano i kulturno središte dalmatinskog područja. Okružen Dinarskim Alpama i stjenovitom, nepravilnom obalom, područje kombinira gustu urbanu izgradnju s grubim vapnenačkim krajolicima i dijelovima mediteranske vegetacije. Njegova obalna lokacija podržava pomorski promet, turizam i regionalnu gospodarsku aktivnost, a istovremeno čini područje osjetljivim na okolišne pritiske, stoji između ostalog u opisu slike dana na stranicama europskog satelitskog programa Copernicus.

- Ova slika, snimljena jednim od satelita Copernicus Sentinel-2 11. travnja 2026., prikazuje izgrađeno područje Splita, vidljivo u crvenim i svijetlosivim tonovima, koje se proteže duž obale i okolnih zaljeva.

Jadransko more pojavljuje se u tamnoplavoj boji. U unutrašnjosti, svijetlo zelena područja ukazuju na aktivnu vegetaciju, dok okolne planine prikazuju prigušene smeđe i zelene nijanse, odražavajući rijetku vegetaciju i kameniti teren.

Kopernikovi podaci podržavaju detaljno praćenje širenja obalnih urbanih područja, promjena u pokrovu zemljišta i okolišnih uvjeta, doprinoseći održivom planiranju obale i regionalnom upravljanju - stoji na stranicama Copernicus.

Što je Copernicus?

Copernicus je komponenta za promatranje Zemlje u okviru svemirskog programa Europske unije, koja proučava naš planet i okoliš na korist svih europskih građana. Nudi informacijske usluge koje se oslanjaju na satelitska promatranja Zemlje i in-situ (nesvemirske) podatke.

Programom upravlja Europska komisija. Provodi se u partnerstvu s državama članicama, Europskom svemirskom agencijom (ESA), Europskom organizacijom za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT), Europskim centrom za srednjorasponske vremenske prognoze (ECMWF), agencijama EU-a i Mercatorom Océanom, Europskom agencijom za okoliš (EEA) i Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC).

Ogromne količine globalnih podataka sa satelita te zemaljskih, zračnih i pomorskih mjernih sustava pružaju informacije koje pomažu pružateljima usluga, javnim tijelima i drugim međunarodnim organizacijama poboljšati kvalitetu života europskih građana i šire. Informacijske usluge koje se pružaju besplatne su i otvoreno dostupne korisnicima.

Odabirom Kopernikova imena odana je počast velikom europskom znanstveniku i promatraču: Nikoli Koperniku. Kopernikova teorija heliocentričnog svemira dala je pionirski doprinos modernoj znanosti.