Mladi motociklist izgubio život u prometnoj nesreći

Mladi je motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju navečer kod Đurđevca.

Kako upravo javlja policija, nesreća se dogodila večeras nešto prije 20 sati u prigradskom naselju Suha Katalena. Smrtno je stradao 22- godišnjak.

“Dana 26. travnja oko 19.50 sati u mjestu Suha Katalena došlo je do slijetanja motocikla kojim je upravljao 22-godišnji vozač. Vozač je na mjestu događaja preminuo. Slijedi očevid”, rekli su u koprivničkoj policiji.

Više informacija o nesreći bit će poznato nakon što Policijska uprava izvijesti o rezultatima provedenog očevida, javlja Danica.hr.