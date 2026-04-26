"Ta riječ u srcu Zagore nikada nije prelazila preko usana onako kako je vi koristite": Popularna serija pod kritikom naše čitateljice, evo cijelog dopisa

Čitateljica portala Dalmacija Danas uputila je osvrt na novu seriju 'Divlje pčele', koja prati život u Dalmatinskoj zagori, ističući brojne, prema njezinu mišljenju, povijesne i jezične netočnosti u prikazu tog razdoblja.

U pismu navodi kako serija ne odražava autentičan govor i mentalitet tog kraja te upozorava da se time, kako smatra, iskrivljuje slika stvarnog života i povijesnog konteksta.

- Obraćam vam se kao gledateljica, ali prije svega kao netko tko donekle poznaje povijest, jezik i mentalitet Dalmatinske zagore, u koju ste smjestili radnju svoje nove serije "Divlje pčele". Iako razumijem da je riječ o igranoj seriji, smatram nedopustivim da se u projektu koji pretendira prikazati život prije 70 godina u potpunosti ignorira stvarni jezik i povijesni kontekst tog kraja.

Kao ključne propuste izdvajam:

Jezična neautentičnost: U Vrilu, nitko i nikad za svećenika neće reći "pop". Ta riječ u srcu Zagore nikada nije prelazila preko usana onako kako je vi koristite. Naš je narod kroz stoljeća bježao pod okrilje svojih fratara ili velečasnih. Nazvati ih drugačije nije samo jezični gaf, to je brisanje dijela našeg identiteta, našeg naslijeđa. Također, u Vrilu nitko tada nije koristio termine poput "dućan" (već trgovina ili butiga) niti suvremeni sleng poput "nemoj me pilati".

Povijesna površnost i zadruge: Prikazivanje poljoprivrednih zadruga u 1950-ima kao nečeg idiličnog ili lako prihvatljivog predstavlja teško lažiranje povijesti. Dok vaši likovi o zadrugama raspravljaju kao o dobrovoljnom osnivanju, moji su preci gubili zemlju i stoku uz suze i strah. Istina o tom vremenu nije "umivena" kao na vašem setu; ona miriše na znoj, žuljeve i nepravdu koja se ne smije zaboraviti i lažirati.

Gubitak autentičnosti: Ugledanjem na autore poput Vrdoljaka ili serije kao što su "Naše malo misto" i "Gruntovčani", Duga mračna noć, mogli ste naučiti da upravo lokalna autentičnost daje snagu drami. Bez pravog jezika i istinitih društvenih odnosa, dobili smo sterilnu sliku koja vrijeđa inteligenciju onih koji tu povijest nose u naslijeđu.

Kao nacionalna televizija, imate odgovornost prema povijesti koju prikazujete. Ako koristite naša imena i naše lokacije, dugujete nam minimum truda oko istine. U protivnom, mlađim naraštajima ostavljate u naslijeđe lažnu sliku njihove vlastite djedovine - stoji u dopisu kojeg potpisuje Mirjana Barišić.