Prijatelj preminulog nakon intervencije Hitne: "Odjednom je počeo povraćati, oči su mu se izvrnule…"

Sezonski radnik iz Sarajeva preminuo je 20 minuta nakon pregleda na Hitnoj. Tamo su procijenili da nije životno ugrožen i dali mu otpusno pismo. Splitski Zavod pokrenuo je nadzor, Ministarstvo je izrazilo sućut, a dokumentaciju će zatražiti i Liječnička Komora.

"Žalio se na trnjenje ruke i trnula su mu usta. I bio je nekako rumen u faci. Nekih desetak do 15 minuta je trajao pregled. Ne više. Mislim da su mu samo izmjerili pritisak i pustili su ga odmah i rekli su da se u ponedjeljak javi u mjesnu ambulantu u Ražancu", ispričao je njegov prijatelj Emir Rizvo za Novu TV.

Sve se dogodilo prije osam dana. Njegov najbolji prijatelj tvrdi, simptome na zavodu nisu ozbiljno shvatili. S otpusnim pismom u kojem piše da negira tegobe i da ima povišen krvni tlak, krenuli su za Ražanac gdje su obojica došla na sezonu. Putem je uslijedio najgori mogući scenarij.

"Govorio je da mu nije dobro i tražio je vode. Mi smo stali na neku benzinsku pumpu, uzeli mu vode, nastavili smo put i na pola puta kad se izađe iz Zadra krenuo je povraćati, mi smo se okrenuli, njemu su se već oči bile izvrnule, počeo je modriti u licu, usta su pomodrila", rekao je Rizvo.

Odmah su pozvali 112 i krenuli s reanimacijom.

"Kad smo umjetno disanje davali, borio se tad još za zrak i u jednom trenutku je samo počeo povraćati. Mi smo pomagali, a taman je i hitna brzo došla", rekao je prijatelj.

Kasnije im je rečeno da su bili na krivom mjestu. Trebali su otići na objedinjeni hitni bolnički prijem, a ne u zavod za hitnu medicinu.

"Mada, to je u nekih 30 metara. Pa i kod nas u hitnu kad dođeš na jedan odjel, ako vide da nije za tog, stave čovjeka u kolica i prebace na drugi ili uvedu u vozilo pa ga voze na Koševo", ispričao je Rizvo.

Pokrenut je interni stručni nadzor Zavoda nad liječnikom koji je pregledao preminulog.

"S obzirom da je postupak nadzora u tijeku u ovom trenutku nisam u mogućnosti iznositi detaljne informacije o okolnostima događa ni o eventualnim preliminarnim nalazima", rekao je dr. Mladen Olujić iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

O slučaju se oglasilo nadležno ministarstvo i hrvatska liječnička komora. Očekuju od inspekcije u što kraćem roku relevantne informacije i zaključke. Obitelji i prijateljima, izrazili su sućut.