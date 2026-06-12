Hrvati dominiraju i u ovoj kategoriji: Dvojica završila na vrhu ljestvice najzgodnijih izbornika SP-a

Falit će joj Messi, a naš izbornik pogotovo... Tako je Luka Bulić - neka nas ispriča ako smo malo preuredili stih jer puno je vremena prošlo - odjavljivao Svjetsko prvenstvo 2014. godine u jednom od popularnih "Bullhitova". Pjevao je o svojoj supruzi, kojoj će, osim slavnog Argentinca, nedostajati i Niko Kovač, kojeg su mnogi tabloidi rado označavali jednim od oku najugodnijih izbornika na brazilskom Mundijalu.

Pogađate, 12 godina kasnije malo se toga promijenilo, žutila diljem svijeta opet se bave najzgodnijim izbornicima na SP-u, pišu Sportske novosti. Stranica Live Football Tickets analizirala je crte lica i razne druge norme onoga što je uvijek u subjektivnu oku promatrača, pa rangirala 10 "najseksi izbornika Mundijala". Ako vas veseli, može se reći da imamo zlato i srebro. Ipak, ovaj put medalje ne idu na račun Zlatka Dalića, nego Vladimira Petkovića (62) i Tonyja Popovića (52). Prvi vodi Alžir, podrijetlom je Hrvat, rođen u Sarajevu, sveznajuća Wikipedia kaže da ima državljanstvo obiju država uz ono iz Švicarske. Drugi je iz hrvatske obitelji, vodi Australiju i rođen je u Sydneyu, te predvodi Australiju.

Eto, premda je Nijemac Julian Nagelsmann najmlađi izbornik na smotri (38), parametri očito misle da ima nešto u iskustvu. Petković je tako, prema algoritmima, ocijenjen s 9.30 od 10, Popović nešto manje (8.99). Slijede Graham Potter (Švedska), Thomas Tuchel (Engleska), Emerse Fae (Obala Bjelokosti), Julen Lopetegui (Katar), Julian Nagelsmann (Njemačka), Ronald Koeman (Nizozemska), Murat Yakin (Švicarska) i Thomas Christiansen (Panama).