Popović prozvao HDZ zbog OŠ Ravne njive: "Djeca su godinama bila taoci vaše šutnje"

Predsjednik kotara Neslanovac Ante Popović reagirao je na priopćenje HDZ-ova ogranka iz tog dijela Splita, optuživši ih za višegodišnje ignoriranje problema u Osnovnoj školi Ravne njive–Neslanovac te za političko licemjerje i nepoznavanje činjenica vezanih uz obrazovni sustav i stanje u kotaru.

U svojoj objavi Popović je poručio kako HDZ Neslanovca “godinama šuti” o neadekvatnim uvjetima u školi, uključujući rad u tri smjene, te ih optužio da nisu pokazivali stvarnu inicijativu ni brigu za poboljšanje uvjeta školovanja djece u kvartu. Posebno je naglasio kako se, prema njegovim riječima, stranačke strukture sada javljaju tek nakon političkih prozivki, iako ranije nisu reagirale na dugogodišnje probleme.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"HDZ Neslanovac, zašto šutite 15 godina o neadekvatnim uvjetima u OŠ Ravne njive-Neslanovac, zašto štite nesposobnost i neznanje vaših stranačkih kolega, zašto ste dozvolili da naša djeca budu taoci vas i vaše stranke?

Moram reagirati na jučerašnje neutemeljene prozivke HDZ-ovog ogranka iz Neslanovca, i pitam se skriva li se možda gradonačelnik Tomislav Šuta iza upućenog priopćenja. Ovim putem ću pozvati HDZ-ovce ogranka Neslanovac, gradonačelnika Tomislava Šutu, zamjenika Ivu Bilića, bivšeg pročelnika za prosvjetu Matu Omazića, pročelnika za prosvjetu SDŽ Tomislava Đonlića, a i sve ostale „znalce“ iz te stranke, da u što kraćem roku organiziraju javnu raspravu na temu nadogradnje OŠ Ravne njive-Neslanovac, pa čak bi se usudio reći i ostalih škola. Gospodo čekam vaše pozive da javno razotkrijem vaše licemjerje.

Drago mi je kad se ovako jave HDZ-ovci koji pokazuju vrhunsku razinu neznanja, neinformiranosti i političkog licemjerja. Rekao bi Mladen Delić: „Ljudi moji, je li to moguće?“, pa zar vam nije dosta sramoćenja. Inače, predstavnici HDZ-a Neslanovac spavaju više od 30 godina kad je u pitanju rješavanje konkretnih problema u kvartu, a evo koliko oni spavaju posljednje četiri godine govori činjenica kako smo o problemu rada škole u tri smjene razgovarali više puta na sjednicama Vijeća kotara. Pa ću ih podsjetiti kako smo na sjednici Vijeća kotara održane u travnju 2023. jednoglasno donijeli prijedlog odluke o promjeni upisnog područja upravo kako bi Gradu Splitu predložili rješenje problema neadekvatnih uvjeta u školi.

HDZ Neslanovac se lijepo osramotio svojim priopćenjem jer su pokazali da ne poznaju zakone kada je riječ o upisu djece u osnovne škole, tako da se ne želim spuštati na tu razinu komunikacije. Upravo su njihove stranačke strukture godinama tolerirale, i omogućavale nezakonite upise djece izvan upisnog područja. Postavlja se pitanje gdje je tada bio HDZ Neslanovac? Nigdje. Ni traga, ni glasa za dobrobit naše kvartovske djece.

Podsjećam da škola već 15ak godina radi u potpuno neadekvatnim uvjetima, uključujući rad u čak tri smjene. U tom razdoblju HDZ Neslanovac nije pokazivao nikakvu stvarnu brigu za kvalitetno obrazovanje naše djece, niti su se protivili takvim uvjetima. A čim se netko usudio javno prozvati njihovog vođu, Tomislava Šutu, oni se jave sa nekakvim priopćenjem u kojem javno podržavaju donesene nezakonite odluke.

Činjenice su jasne:

u razdoblju od 2011. do 2021. godine naše upisno područje broji oko 1.500 stanovnika manje, a škola unatoč tome radi u tri smjene

djeca su u osam godina školovanja izgubila jednu godinu jer su školski satovi nezakonito skraćeni za pet minuta

1/3 djece dolazi izvan upisnog područja škole

Ovi podaci jasno demantiraju teze HDZ-a Neslanovac i ukazuju na ozbiljne nezakonitosti u sustavu koje upravo oni godinama podržavaju.

Što se tiče prozivki o nesposobnosti, kada me HDZ optužuje za nesposobnost, znam da sam na ispravnom putu.

Za razliku od njihove politike netransparentnosti i nerada, mi smo uveli red i odgovornost u upravljanje kotarom:

uveli smo transparentnost u trošenju kotarskih sredstava

za razliku od njihovih mandata u kojima su se odluke donosile bez ponuda na sjednicama Vijeća, danas se sve radi jasno i dokumentirano

oni bi u četiri godine održavali tek 12 sjednica, dok smo mi u manje od četiri godine održali 41 sjednicu

donijeli smo oko 100 konkretnih odluka usmjerenih na poboljšanje životnih uvjeta naših sugrađana i to jednoglasno sa HDZ-om Neslanovac, a po njima sam prespavao četiri godine

HDZ Neslanovac nije donio niti jedan konkretni prijedlog u četiri godine

Kada smo u listopadu 2022. preuzeli vođenje kotara, zatekli smo gotovo netaknuta novčana sredstva, što dovoljno govori o njihovoj “aktivnosti” tada, ali i godinama unatrag. Građani Neslanovca su zaslužili bolje, i to konačno zadnje četiri godine dobivaju, a ne političke spinove i pokušaje obmanjivanja javnosti."