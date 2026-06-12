Starici ukrao novac nakon što se lažno predstavio s pričom o paketu

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela teške krađe na osobito drzak način na štetu 85-godišnje žene.

Prema rezultatima istrage, sumnja se da je 12. svibnja 2025. godine oko 9.55 sati u Splitu osumnjičeni ušao u stambenu zgradu te potom obilazio stanove. Na jednim vratima oštećenoj je rekao da treba platiti 200 eura za paket, nakon čega je, dok mu je žena pokazivala da nema novca, iskoristio njezinu nepažnju.

Tada joj je, kako se sumnja, iz ruke istrgnuo novčanik te iz njega uzeo 70 eura i udaljio se s mjesta događaja.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila identitet muškarca koji se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelom. Nakon dovršenog postupka protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.