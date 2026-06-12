Dragnić o izmjenama Poslovnika Županijske skupštine: "Demokratičnost se vraća na razinu iz 2009. godine"

Daša Dragnić, poznata bivša profesorica koja je dugi niz godina radila na Ekonomskom fakultetu u Splitu, uputila je primjedbe u javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga izmjena Poslovnika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, otvorenom do 14. lipnja. Dragnić, koja je često društveno angažirana po brojnim pitanjima u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a ranije je bila i vijećnica u Županijskoj skupštini te Gradskom vijeću Grada Splita, upozorava da predložene izmjene ne smatra tek formalnim pitanjem, nego ozbiljnim korakom unatrag u razvoju demokratskih standarda, ulozi predstavničkog tijela i pravima oporbenih vijećnika.

Njezin osvrt vam prenosimo u cijelosti u autentičnosti:

Ovo je tekst koji sam službeno uputila u javnom savjetovanju (otvoreno do 14.06.) na Nacrt Prijedloga izmjena Poslovnika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Znam, neki će reći to je nevažno, samo formalno pitanje. Znam, ima i većih/težih devijantnih situacija i ponašanja. Ali ovo je nešto u čemu sam kao županijska vijećnica i članica Odbora za Statut i Poslovnik u prošlom sazivu direktno sudjelovala, i za mene, ni onda ni sada, to ne predstavlja tek formalno pitanje, jer demokracija to nije, ili barem ne bi trebala biti. Uostalom, sve napisano se može odnositi i odnosi na različite vrste devijacija, na svim razinama:

Nisam vjerovala kada sam čula za ovaj prijedlog izmjena Poslovnika – znam da je legalno, ali ne mogu reći i legitimno, jer bi to značilo da su uvažena moralna načela i pravednost. Pa ne mogu ne zapitati – zar vama (inicijatorima i Odboru za Statut i Poslovnik kao formalnom predlagatelju, ali i svima koji ste pustili da do ovakvog prijedloga dođe) nije baš nimalo neugodno?

Umjesto da naša mlada demokracija ide prirodnim putem razvoja, unaprjeđivanja shvaćanja i primjene demokratskih principa i procesa, same suštine, vrijednosti i kulture demokracije, nažalost, svjedočimo obrnutom procesu.

Ovaj prijedlog izmjena Poslovnika Županijske skupštine poništava gotovo sva demokratska unaprjeđenja koja smo, nakon brojnih neuspjelih inicijativa prethodnih saziva, i nakon gotovo dvije godine natezanja i pregovaranja, uspjeli JEDNOGLASNO (i unutar Odbora i na Skupštini) donijeti u prosincu 2023. I sada se, u 2026. godini, demokratičnost namjerava vratiti na razinu Poslovnika iz 2009. godine!?

Ne razumijem to, jer koliko sitna duša moraš biti, da u situaciji kada si vladajuća većina – donosiš sve odluke, planove, projekte, dijeliš (našu) lovu kako god i kome god želiš, zapošljavaš koga i koliko hoćeš… – nemaš volje ni malo mudrosti, biti 'uglađen', ili barem glumiti finoću. A moraš samo malo 'pretrpiti' – možda koje oporbeno pitanje, komentar i prijedlog više, a onda opet i dalje možeš po svome! Ali ne, zašto bi kad ti se može, i još se na kraju to bezočno obrazlaže licemjernom brižnošću za opće dobro „kako bi se omogućila bolja organizacija i raspodjela vremena u radu Županijske skupštine, učinkovitija i dinamičnija rasprava bez nepotrebnog odugovlačenja te usmjeravanje fokusa na važne teme“.

Rekla bih da je ovo glasan i formalan primjer kako se „U pobjedi se ne uzvisi, u porazu ne ponizi“ pretvara u antitezu „U pobjedi se uzvisi, u porazu ih ponizi“. Pri čemu se zaboravlja da to nije samo ograničavanje trenutnih 20 vijećnika, odnosno stranaka koje su u oporbi, kojima se ovakvim prijedlogom pokušava otežati izvršavanje njihovih dužnosti u skladu s prisegom i smanjiti prostor za ostvarivanje Statutom i Zakonom utvrđenih prava. Ovakvim prijedlogom se degradira Županijska skupština i njena uloga predstavničkog tijela, nastala na načelu diobe vlasti definirane Zakonom i Ustavom.

Ovo je i direktno obezvrjeđivanje 70-tak tisuća onih koji su diljem županije glasali za vijećnike/stranke koje su u oporbi, a kada se tome pridoda 17-tak tisuća koji su glasali za političke opcije koje nisu ušle u sastav Skupštine, da ne spominjem cca 224 tisuće njih koji nisu ni glasali, onda dolazimo do situacije da de facto manjina (izabrana sa cca 78.500 glasova) vlada u ime i za račun većine, a u nečijim glavama bi očito bilo poželjno da se to čini u autokratskoj maniri i duhu jednoumlja, koje bi trebalo biti i ostati stvar prošlosti.

Stoga se, zbog svih nas nadam, da ovakav prijedlog izmjena Poslovnika Skupštine SDŽ-a, neće ni doći na Skupštinu, a ako i dođe, da će vijećnici, bez obzira pripadaju li poziciji ili opoziciji, većinski glasati protiv, protiv onoga što ovakav prijedlog izmjena znači, odnosno za daljnji razvoj i jačanje demokracije.