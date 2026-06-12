Bojana već šestu godinu radi sezonu u Hrvatskoj: "Neki dan je užas, neki nije"

Bojana Topalović započela je svoju šestu sezonu na hrvatskoj obali, a u novom videu pokušala je odgovoriti na "redovito pitanje svih sezonaca: Što mi je ovo u životu trebalo?".

"Znam da zvuči puno, i jest puno. I pitam se što mi je sve ovo trebalo", započela je svoj video u kojem je otkrila da je tijekom šest sezona radila različite poslove - od konobarice, voditeljice smjene i zamjenice menadžera, pa sve do ovogodišnje pozicije menadžerice restorana.

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"A kakva je sezona? Pa, neki dan je užas, a neki dan nije užas. A ono da završiš smjenu i kažeš: "E, danas mi je baš bio dobar dan na poslu", to je rezervirano samo za ljude koji vole raditi u stresnim situacijama", objasnila je i dodala da smatra da na svakom poslu postoje dani kad ne voliš svoj posao i da je to potpuno normalno, "samo da stres nije prevelik i da je ekipa dobra".

Osim toga, kaže, računica je jednostavna. "Plaćen smještaj, plaćena hrana, solidna plaća. Uspiješ nešto uštedjeti. Postoji jedna rečenica koju jako volim, a kaže: "Ne moraš voljeti svoj posao sve dok voliš život nakon posla, život koji ti taj posao omogućuje". Ili, kako bi se kod nas reklo: "Ma, sve ti je to u glavi"", rekla je Bojana, najavivši još objava o iskustvima sezonskog rada u Hrvatskoj, piše Nova.rs.

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Bojana je prošle godine priznala je da je posao prilično zahtjevan te da do plaže stigne tek nekoliko puta tjedno.

"Svatko tko je radio sezonu zna koliko je to teško zarađen novac, a ljudi kod kuće ti kažu: "Pošalji neku sliku s mora". Pa naravno da neću slati slike s posla, interijera restorana. Iako objave i fotografije često prikazuju jednu sliku, stvarnost nije samo plaža. Ima puno posla, dvokratnih smjena, ideš iz druge u prvu smjenu, a često ni ne stigneš otići na plažu. Ali zato one dane kada uspijem otići na plažu stvarno budem sretna, jer ljudi plaćaju da dođu ovamo, a ja sam ovdje cijelo ljeto", dodala je.

Inače, Bojana veći dio godine živi u Vijetnamu, gdje radi kao profesorica engleskog jezika. Po struci je arheologinja, a u toj azijskoj zemlji ostala je nakon putovanja koje se zbog pandemije neočekivano produžilo. Ljetne sezone, međutim, ne propušta provesti u Hrvatskoj, za koju smatra da ima jedno od najljepših mora na svijetu.