Nova pravila na popularnoj plaži izazvala bijes: Ako želite biti u hladu, morate imati dijete ili biti umirovljenik

Tko želi sjenu na jednom od najljepših plaža Sardinije, morat će sa sobom povesti dijete ili umirovljenika. Nova pravila na plaži Punta Molentis u mjestu Villasimius izazvala su val nevjerice među turistima i lokalnim stanovništvom. Prema odluci općine, ovog ljeta na plaži vrijede stroge mjere. Suncobrane smiju postaviti samo obitelji s djecom mlađom od 10 godina te osobe starije od 65 godina. Obitelji pritom imaju pravo na samo jedan suncobran. Svima ostalima između 10 i 65 godina zabranjeno je postavljanje bilo kakvog zaklona od sunca, uključujući paviljone, šatore ili druge vrste zaštite.

No to nije sve. Plaža je sada dostupna samo uz prethodnu rezervaciju. Posjetitelji je mogu ući između 8 i 20:30 sati, a plaća se ulaznica od 10 eura po osobi. Ove mjere vrijede do kraja listopada. Vlasti pravdaju odluku zaštitom prirode. Plaža Punta Molentis nalazi se u zaštićenom području, a prošlog ljeta bila je zatvorena nakon velikog šumskog požara koji je nanio veliku štetu. Uz to, navode i neuobičajene meteorološke uvjete na moru kao razlog za strože mjere. U priopćenju općine stoji da se želi ograničiti utjecaj ljudskih aktivnosti kako bi se sačuvala prirodna ljepota za buduće generacije.

Mnogi posjetitelji i stanovnici nisu oduševljeni ovakvim pravilima. Na društvenim mrežama brzo su se pojavile duhovite, ali i ljutite reakcije. "Da bih postavio suncobran, moram unajmiti dijete?" "Znači, da bih imao sjenu, moram povesti djeda ili do sutra nabaviti dijete?"...neki su od komentara. Neki izražavaju zabrinutost zbog zdravstvenih rizika od jakog sunca, dok drugi pozivaju na bojkot plaže i odlazak na druge lokacije gdje je zaštita od sunca dopuštena.

Punta Molentis nije jedini slučaj. U mjestu Jesolo blizu Venecije smanjili su broj ležaljki i suncobrana za čak 20.000 kako bi osigurali više prostora između gostiju. Pritom privatni beach clubovi postaju sve skuplji. "rema podacima organizacije Altroconsumo, cijene za dvije ležaljke i suncobran porasle su za 24 posto u posljednjih pet godina, prenosi Bild.